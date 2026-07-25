۱۷ زندانی جرایم غیر عمد هرمزگان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان هرمزگان، این ستاد در تیرماه ۱۴۰۵ با هدف حمایت از زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد و با همراهی مردم نیک‌اندیش و خیران استان اقدامات خود را برای آزادی زندانیان واجد شرایط دنبال کرد.

بر اساس این گزارش، طی یک ماه گذشته با مشارکت خیران در پویش «نذر حسینی»، ۱۷ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد مالی شامل ۱۶ آقا و یک خانم از زندان‌های سطح استان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

ستاد دیه هرمزگان، اعلام کرد: این آزادی‌ها تنها رهایی چند زندانی از بند نیست بلکه اقدامی مؤثر در راستای بازگشت امید به خانواده‌ها و تقویت فرهنگ نوع دوستی و همدلی در جامعه است.

در این گزارش آمده است که همراهی خیران و حمایت‌های مردمی نقش مهمی در فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد و بازگشت آنان به کانون خانواده دارد.