به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کانون افکارسنجی شهرداری تهران وابسته به مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، جدیدترین و به‌روزترین نظرسنجی‌های مرتبط با مسائل شهری به‌ صورت مستمر در دستور کار دارد.

بر اساس اعلام این کانون، اجرای نظرسنجی‌ها با بهره‌گیری از روش‌های مصاحبه حضوری و پرسشنامه‌های تلفنی و میدانی انجام می‌شود و نتایج آن با هدف سنجش دیدگاه شهروندان نسبت به موضوعات مختلف مدیریت شهری منتشر خواهد شد.

در تازه‌ترین نظرسنجی این کانون با موضوع «دیدگاه شهروندان به وضعیت و رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی» ۹۱.۱ درصد از پاسخگویان تداوم رایگان ماندن مترو و خطوط BRT را به نفع مردم دانسته‌اند. همچنین ۷۵.۲ درصد معتقدند رایگان شدن مترو و BRT در کاهش استفاده از خودروهای شخصی در ساعات اوج ترافیک مؤثر است و ۷۶.۹ درصد نیز این اقدام را در کاهش فشار مالی بر خانوارها مؤثر ارزیابی کرده‌اند.

این نظرسنجی در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵، با جامعه آماری شهروندان بالای ۱۵ سال ساکن مناطق ۲۲گانه تهران و حجم نمونه هزار و ۶۰۰ نفر به شیوه حضوری و میدانی انجام شده است.