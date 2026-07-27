بهسازی و روکش آسفالت ۱۴۳ کیلومتر از مسیر تردد زائران اربعین در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی مسیر تردد زائران اربعین حسینی (ع) عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۱۴۳ کیلومتر از محورهای شریانی انجام شده است.



وی اظهار کرد: باهدف افزایش طول عمر جاده‌ها، کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی مسیر تردد زائران اربعین حسینی ۱۴۳ کیلومتر از محورهای شریانی استان عملیات بهسازی و روکش آسفالت انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان کرد: در طول اجرای این پروژه‌ها، مجموعاً ۹ هزار و ۴۰۰ تن آسفالت مورداستفاده قرار گرفته است تا سطح کیفیت جاده‌ها در محورهای اصلی استان ارتقا یابد.