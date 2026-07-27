خبرگزاری مهر، گروه استانها: مرور پیروزیها و نقاط قوت تاریخی ایران، بهویژه حماسههای دوران دفاع مقدس، در شرایط کنونی جامعه ضرورتی انکارناپذیر است و تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان نشان داد که ماهیت دشمنان استکباری و بدخواهان ملت ایران تغییری نکرده و آنان همچنان با شیوههای مختلف در پی آسیب زدن به کشور هستند.
بازخوانی خاطرات و پژوهش در خصوص عملیاتهای دفاع مقدس، علاوه بر پاسداشت ایثار رزمندگان و شهدای والامقام، یادآور نقش تعیینکننده اتحاد مردم و نیروهای مسلح در خنثیسازی توطئهها و همچنین آشکارکننده ماهیت و نیت شوم گروهک منافقین است.
عملیات مرصاد نماد شکست همیشگی توطئه منافقین علیه ملت ایران است
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ناحیه مقاومت بسیج محلات به مناسبت سالگرد عملیات غرورآفرین مرصاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات مرصاد یکی از درخشانترین برگهای تاریخ انقلاب اسلامی است که در آن، توهم و خیال باطل گروهک تروریستی منافقین برای تصرف جمهوری اسلامی و رسیدن به تهران در مدت کوتاهی، با هوشیاری رزمندگان اسلام و پشتیبانی مردم به شکستی سنگین و فراموشنشدنی تبدیل شد.
حجتالاسلام سید حسن رفیعی افزود: عملیات مرصاد، آخرین نبرد بزرگ دوران دفاع مقدس بود، اما این بار دشمن تنها رژیم بعث عراق نبود؛ گروهکی که سالها دست خود را به خون هزاران ایرانی بیگناه آلوده کرده بود، با حمایت کامل رژیم صدام و پشتیبانی قدرتهای استکباری تلاش کرد از شرایط آن روزها سوءاستفاده کرده و به کشور ضربه وارد کند، اما با مقاومت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در همان گامهای نخست متوقف شد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ناحیه مقاومت بسیج محلات ادامه داد: منافقین گمان میکردند مردم ایران از آرمانهای انقلاب فاصله گرفتهاند، اما عملیات مرصاد نشان داد پیوند ملت با نظام اسلامی بسیار عمیقتر از آن است که دشمنان تصور میکنند و این محاسبه نادرست، خسارتی جبرانناپذیر برای این گروهک به همراه داشت و بخش قابل توجهی از توان نظامی و تشکیلاتی آنان در این عملیات از بین رفت.
حجت الاسلام رفیعی با اشاره به دشمنیهای مستمر منافقین با ملت ایران گفت: این گروهک از نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با اقدامات تروریستی، همکاری با دشمنان خارجی و خیانت به کشور، تلاش کرد امنیت، استقلال و اقتدار ایران را خدشهدار کند، اما در هر مقطع با شکست مواجه شد و نتوانست به اهداف خود دست یابد.
وی تصریح کرد: اگرچه امروز شکل ظاهری تهدیدها تغییر کرده و دشمنان بیش از گذشته بر جنگ رسانهای، عملیات روانی و تهاجم فرهنگی تمرکز کردهاند، اما همان اشتباه راهبردی گذشته را تکرار میکنند و تصور دارند میتوانند اراده ملت ایران را تضعیف کنند، در حالی که تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است هر زمان دشمنان با توطئه وارد میدان شدهاند، با عنایت الهی، هدایت رهبر معظم انقلاب و حضور آگاهانه مردم، ناکام ماندهاند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ناحیه مقاومت بسیج محلات تاکید کرد: عملیات مرصاد تنها یک پیروزی نظامی نبود، بلکه نمادی از بصیرت، وحدت و ایستادگی ملت ایران در برابر خیانت و تجاوز بود و به طور حتم حفظ و انتقال این حماسه به نسل جوان، گامی مهم در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و خنثیسازی توطئههای آینده دشمنان خواهد بود.
رسانهها و فعالان فرهنگ ابعاد مختلف خیانتهای منافقین را روایت گری کنند
رزمنده دوران دفاع مقدس و پاسدار بازنشسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات مرصاد یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین عملیاتهای پایان دفاع مقدس بود که در پاسخ به عملیات «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با پشتیبانی ارتش عراق انجام شد و ضربهای جبرانناپذیر به این گروه وارد کرد.
سید حبیبالله تدینی با بیان اینکه سازمان مجاهدین خلق یکی از بدنامترین گروهکهای تاریخ معاصر ایران است، افزود: این گروهک پس از جدایی از نهضت آزادی، با وجود ادعای اسلامخواهی، به سمت تفکرات التقاطی و مارکسیستی حرکت کرد و حتی در نوشتههای سران آن نیز بر مارکسیسم به عنوان «علم مبارزه» تأکید شده است.
این رزمنده دوران دفاع مقدس ادامه داد: منافقین در طول جنگ تحمیلی با جاسوسی برای رژیم بعث عراق و ارائه اطلاعات نظامی به صدام، عملاً در کنار دشمن ایران قرار گرفتند و در عملیات فروغ جاویدان نیز به عنوان پیادهنظام ارتش بعث وارد خاک کشور شدند.
تدینی با اشاره به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی ایران گفت: تنها چند روز پس از پذیرش قطعنامه، رژیم بعث عراق حملات گستردهای را علیه ایران آغاز کرد و به فاصله کوتاهی، منافقین نیز از مرزهای غربی وارد کشور شدند و شهرهای کرند و اسلامآباد غرب را به اشغال خود درآوردند.
وی بیان کرد: اعضای این گروهک در جریان پیشروی خود، جنایتهای متعددی از جمله به شهادت رساندن مجروحان و بیماران بستری در بیمارستان اسلامآباد غرب را مرتکب شدند که نشاندهنده اوج خشونت و بیرحمی آنان بود.
این پاسدار بازنشسته با اشاره به نقش تعیینکننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در عملیات مرصاد اظهار کرد: با هدایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و بسته شدن مسیر عبور منافقین در منطقه چهارزبر، ضربات سنگینی به نیروهای مهاجم وارد شد، به گونهای که از حدود چهار هزار و ۵۰۰ نیروی این گروهک، نزدیک به سه هزار نفر کشته، زخمی یا اسیر شدند و این عملیات عملاً توان نظامی منافقین را از بین برد.
وی افزود: نقش برجسته شهید صیاد شیرازی در شکست منافقین موجب شد این گروهک سالها بعد وی را ترور کند و یکی از فرماندهان برجسته دفاع مقدس را به شهادت برساند.
تدینی با تأکید بر لزوم آگاهیبخشی به نسل جوان درباره عملکرد منافقین تصریح کرد: تولید چند اثر سینمایی برای معرفی جنایتهای این گروهک کافی نیست و باید آثار هنری و رسانهای گستردهتری تولید شود تا نسل جدید با خیانتها، ترورها و همکاری منافقین با دشمنان ایران آشنا شوند.
وی در خصوص چرایی گرایش بخشی از جوانان به این گروهک در سالهای پیش از انقلاب نیز گفت: مجاهدین خلق در ابتدای فعالیت خود با استفاده از سابقه نهضت آزادی، شعارهای ضداستکباری و تبلیغات گسترده توانستند برخی جوانان را جذب کنند، اما به تدریج ماهیت واقعی آنان آشکار شد و همکاری با صدام و اقدامات تروریستی، چهره حقیقی این گروه را نمایان کرد.
این رزمنده دوران دفاع مقدس با اشاره به فعالیت تبلیغاتی منافقین در برخی شهرها از جمله محلات اظهار کرد: در سالهای پیش از انقلاب و اوایل انقلاب، این گروهک در مدارس و مراکز مختلف اقدام به جذب نیرو میکرد و برخی جوانان نیز تحت تأثیر تبلیغات آنان قرار گرفتند.
تدینی با اشاره به نقش مهم رسانهها در معرفی جنایتهای منافقین گفت: رسانهها و فعالان فرهنگی باید با روایت دقیق تاریخ و معرفی ابعاد مختلف خیانتهای این گروهک، مانع تحریف واقعیتها شوند و اجازه ندهند چهرهای غیرواقعی از منافقین در افکار عمومی شکل بگیرد.
درس مهم عملیات مرصاد، اهمیت وحدت و همافزایی میان نیروهای مسلح و مردم بود
کارشناس ارشد تاریخ و رزمنده دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عملیات مرصاد تنها یک نبرد نظامی نبود، بلکه نقطه پایان توهم گروهک منافقین برای دستیابی به قدرت از مسیر خیانت و همکاری با دشمن بعثی بود و نشان داد که ملت ایران حتی در سختترین شرایط نیز از تمامیت ارضی و آرمانهای خود دفاع میکند.
ابوالقاسم جعفری که در عملیات مرصاد حضور داشت، افزود: پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی ایران، رژیم بعث عراق با تصور تضعیف توان دفاعی کشور، حملات جدیدی را آغاز کرد و همزمان سازمان منافقین با حمایت کامل اطلاعاتی، تسلیحاتی و لجستیکی صدام، عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» را با هدف رسیدن به تهران طراحی کرد.
این رزمنده دوران دفاع مقدس ادامه داد: منافقین بر این باور بودند که میتوانند ظرف ۴۸ ساعت خود را به تهران برسانند، اما این تصور بر پایه محاسباتی کاملاً اشتباه شکل گرفته بود زیرا آنان نه شناختی از روحیه مردم ایران داشتند و نه توان واقعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به درستی ارزیابی کرده بودند.
جعفری با بیان اینکه سرعت تصمیمگیری فرماندهان ایرانی یکی از عوامل اصلی موفقیت عملیات مرصاد بود، گفت: با وجود آنکه بخش عمده یگانهای رزمی در جبهههای جنوب درگیر مقابله با ارتش عراق بودند، فرماندهان سپاه، ارتش، بسیج و هوانیروز در کوتاهترین زمان ممکن نیروهای موجود را سازماندهی کردند و با اجرای عملیاتی هوشمندانه، مسیر پیشروی دشمن را مسدود ساختند.
وی افزود: عملیات مرصاد نمونهای کمنظیر از هماهنگی میان نیروهای مسلح بود و نقش هوانیروز ارتش، نیروی هوایی، رزمندگان سپاه، بسیج و نیروهای مردمی در کنار یکدیگر، معادلات دشمن را به طور کامل بر هم زد و ستون نظامی منافقین را در محور چهارزبر متلاشی کرد.
این کارشناس تاریخ با اشاره به تجربه حضور خود در عملیات مرصاد اظهار کرد: آنچه بیش از هر چیز در ذهن رزمندگان باقی مانده، روحیه بالای نیروها و احساس مسئولیت آنان برای دفاع از کشور بود و همه میدانستند که این نبرد صرفاً مقابله با یک گروهک و دشمنان نیست، بلکه دفاع از امنیت و استقلال رسانهها و فعالان فرهنگی باید با روایت دقیق تاریخ و معرفی ابعاد مختلف خیانتهای این گروهک، ایران در برابر دشمنی است که با پشتیبانی مستقیم رژیم بعث وارد خاک کشور شده بود.
جعفری تصریح کرد: عملیات مرصاد از منظر نظامی نیز دارای ویژگیهای مهمی مانند سرعت در طراحی، انعطافپذیری، خلاقیت فرماندهان و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای موجود بود و همین ویژگیها باعث شد این عملیات به یکی از تجربههای ماندگار دفاع مقدس تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه شکست منافقین در عملیات مرصاد صرفاً یک شکست میدانی نبود، گفت: این عملیات عملاً ساختار نظامی و روحیه این گروهک را فروپاشید و نشان داد اتکا به قدرتهای خارجی و دشمنان ملت ایران، هیچگاه نمیتواند جایگزین حمایت مردمی شود.
این رزمنده دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: یکی از درسهای مهم عملیات مرصاد، اهمیت وحدت و همافزایی میان نیروهای مسلح و مردم بود، تجربهای که ثابت کرد در بزنگاههای تاریخی، انسجام ملی میتواند پیچیدهترین تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
جعفری با بیان اینکه عملیات مرصاد هنوز ظرفیتهای فراوانی برای پژوهش دارد، افزود: ابعاد تاکتیکی، تاریخی و اجتماعی این عملیات باید بیش از گذشته مورد توجه پژوهشگران، نویسندگان و مستندسازان قرار گیرد تا نسل جوان به خوبی از جوانب مختلف با واقعیتهای آن دوران و ماهیت گروهک منافقین آشنا شود.
وی تصریح کرد: انتقال درست روایت عملیات مرصاد به نسلهای آینده، تنها بازخوانی یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تبیین بخشی از هویت مقاومت ملت ایران است، حماسهای که نشان داد اتحاد، ایمان و هوشمندی فرماندهان و رزمندگان، بزرگترین توطئه دشمن را در هم شکست.
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