اجرای قانون کاداستر در ایستگاه پایانی؛ مالکان گرمساری اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح دوشنبه در نشست بررسی نحوه اجرای قانون حدنگار و الزام به تنظیم سند رسمی در روستاهای شهرستان گرمسار در محل فرمانداری اظهار کرد: قانون کاداستر از مهم‌ترین زیرساخت‌های حقوقی کشور برای کاهش اختلافات ملکی و تثبیت مالکیت‌ها محسوب می‌شود و خوشبختانه اجرای این طرح در شهر گرمسار به مراحل پایانی رسیده است.

وی با اشاره به نقش دهیاران و شوراهای اسلامی در اجرای این طرح افزود: دهیاران بازوان اجرایی نظام در روستاها هستند و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی منطقه‌بندی‌شده، تمامی اراضی و مالکان روستایی شناسایی و برای تسریع در صدور اسناد تک‌برگ به اداره ثبت اسناد معرفی شوند.

فرماندار گرمسار با هشدار نسبت به پایان اعتبار اسناد دفترچه‌ای توضیح داد: در آینده نزدیک این اسناد از چرخه اعتبار خارج خواهند شد، از این رو مالکان باید هرچه سریع‌تر برای تبدیل اسناد قدیمی خود به سند تک‌برگ اقدام کنند.

همتی همچنین از اقدامات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان در توسعه زیرساخت‌های اداری شهرستان قدردانی کرد و یادآور شد: ساختمان جدید اداره ثبت اسناد شهرستان که از مطالبات مردم و کارکنان بود، با پیگیری‌های انجام‌شده تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید و نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و تکریم ارباب رجوع خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: دهیاری‌ها با همکاری اداره ثبت اسناد، کارگروه‌های اطلاع‌رسانی محلی را تشکیل داده و با شناسایی و رفع موانع ثبتی، روند صدور اسناد تک‌برگ در روستاهای شهرستان را تسریع کنند.