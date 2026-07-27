شلیک مستقیم ترامپ به معیشت صیادان جاسک؛حمله نظامی به مراکز تکثیر میگو!

خبرگزاری مهر-گروه استانها-علی عنبری: جنگها همواره نخستین قربانی خود را در میان غیرنظامیان و مردمانی میگیرند که هیچ نقشی در میدان نبرد ندارند؛ اما هدف قرار دادن شناورهای صیادی، اسکلههای مردمی و زیرساختهای تأمین معیشت ساحلنشینان، فراتر از یک اقدام نظامی و مصداق آشکار تعرض به اقتصاد، امنیت غذایی و زندگی هزاران خانواده است.
آنچه در جریان جنگ رمضان و حملات اخیر بر ناوگان صیادی شهرستان جاسک رخ داد، حملهای مستقیم به سرمایه سالها تلاش صیادانی بود که رزق خود را از دریا به دست میآورند و نقش مهمی در تأمین غذای کشور ایفا میکنند.
حملات ارتش تروریستی آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی علیه لنجهای کاملاً غیرنظامی، اسکلههای صیادی، جایگاههای سوخت و مراکز تکثیر آبزیان، اقدامی است که از منظر انسانی و حقوق بینالملل قابل دفاع نیست و محکومیت آن از سوی افکار عمومی و نهادهای بینالمللی ضروری است.
این حملات، علاوه بر خسارتهای مالی سنگین، هزاران نفر از صیادان، ملوانان و خانوادههای آنان را با بیکاری و مشکلات معیشتی روبهرو کرد و آثار آن همچنان بر اقتصاد دریامحور شرق هرمزگان سایه افکنده است.
بیش از ۱۰۰ لنج صیادی جاسک در جنگ رمضان هدف قرار گرفت
علیاصغر زارعی رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جنگ رمضان تعداد ۱۰۰ فروند لنج صیادی این شهرستان که در اسکله مرکز شهر بندرجاسک پهلو گرفته بودند، مورد هدف موشکهای آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفتند و در یک روز تعداد زیادی از لنجهای صیادی مردم جاسک از بین رفت.
وی افزود: حادثه دیگری که در این زمان جنگی رخ داد، هدف قرار گرفتن یک فروند لنج دیگر در بندر گوگسر در شرق شهرستان بود و در نوبت سوم نیز یک فروند لنج دیگر در اسکله مرکز شهر جاسک مورد اصابت قرار گرفت.
رئیس شیلات شهرستان بندرجاسک، ادامه داد: اسکله صیادی کوه مبارک در غرب شهرستان جاسک نیز طی جنگ مورد اصابت پرتابههای ارتش آمریکا قرار گرفت که خوشبختانه خسارت آن جزئی بود.
حمله به دو مرکز تکثیر میگو در جاسک توسط ارتش تروریستی آمریکا
زارعی بیان کرد: دو مرکز تکثیر میگو نیز در سومین مرحله حملات مورد اصابت پرتابهها قرار گرفتند که متأسفانه ساختمانهای آنها آسیب دید و از چرخه فعالیت خارج شدند.
برآورد اولیه خسارات ۳ هزار میلیارد تومان است
وی با اشاره به برآورد اولیه خسارتها، گفت: مبلغ خسارتهای برآورد شده در مجموع حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شناورهای صیادی وارد شده است که احتمال دارد این رقم بیش از این نیز باشد.
رئیس شیلات شهرستان جاسک، تصریح کرد: این خسارتها تبعات و فشارهای اقتصادی فراوانی برای خانوادهها و جامعه صیادی به همراه داشته است.
زارعی اظهار کرد: هر لنج آبهای دور پیش از این حدود ۸۰ میلیارد تومان قیمتگذاری شده بود، اما با توجه به شرایط جنگ و از کار افتادن صنایع پتروشیمی هزینه ساخت شناورها افزایش یافته و هنوز قیمت جدید مشخص نیست. این رقم مربوط به شناور بدون ادوات است و قیمت ادوات هر لنج نیز حدود ۲۵ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی افزود: لنجهای آبهای دور بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان و لنجهای ساحلی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان خسارت دیدهاند.
رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک از انجام مأموریتها برای حفاظت از ذخایر خبر داد و گفت: یگان حفاظت دریایی شیلات جاسک در این مدت با وجود حضور پهپادها و جنگندههای دشمن مأموریتهای گشتزنی را برای مقابله با شناورهای متخلف را ادامه داد.
زارعی، بیان کرد: بیشترین خسارتها به ترتیب در بندر صیادی مرکز شهر جاسک، بندر گوگسر و بندر کوه مبارک وارد شد.
انتقال شناورها به خورها برای کاهش خسارات
وی خاطرنشان کرد: پیشبینی نمیکردیم دشمن شناورهای غیرنظامی را هدف قرار دهد و به همین دلیل غافلگیر شدیم اما بلافاصله به صیادان دستور داده شد شناورها را از اسکله به خورها منتقل کنند تا خسارتها به حداقل برسد.
رئیس شیلات شهرستان بندرجاسک، ادامه داد: برخی از لنجهای آبهای دور در زمان جنگ در اقیانوس و خارج از آبهای سرزمینی بودند و برخی نیز هنگام تخلیه ماهیهای صید شده در اسکله گوگسر با وجود حضور جنگندهها و پهپادهای دشمن محصول خود را با خودروهای سردخانهدار به کارخانههای تن ماهی و بازار مصرف منتقل کردند تا چرخه اقتصادی و تأمین غذای مردم دچار اختلال نشود.
زارعی گفت: در مدت جنگ بخش زیادی از صیادان این بندر قدیمی بیکار شدند، هر لنج آبهای دور برای ۲۵ نفر و هر لنج ساحلی برای ۱۰ نفر اشتغال ایجاد کرده بود و با از بین رفتن ۱۰۰ فروند لنج صیادی شمار قابل توجهی از ملوانان و جاشوها شغل خود را از دست دادند.
وی ابراز امیدواری کرد: با کمک مسئولان شناورهای از دست رفته دوباره ساخته شوند و به چرخه صیادی و اقتصاد بازگردند تا صیادان هرچه سریعتر به کار خود بازگردند.
رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک، همچنین گفت: در جریان جنگ جایگاه سوخت صیادان واقع در اسکله مرکز شهر جاسک نیز مورد اصابت قرار گرفت و از مدار بهرهبرداری خارج شد، اما با توجه به اینکه در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در قالب پدافند غیرعامل دو جایگاه سوخت صیادی در بندرهای گوگسر و کوه مبارک احداث شده بود، این دو جایگاه توانستند جایگزین جایگاه آسیب دیده شوند.
زارعی در پایان، خاطرنشان کرد: بندرجاسک از نظر صید پس از بندرلنگه و قشم رتبه سوم استان را دارد و پنج موجشکن مردمی در یکبنی، بحل، آبکوهی، بیاهی و سورگلم به جامعه صیادی خدمات ارائه میکنند. همچنین در این شهرستان حدود یکهزار و ۷۰۰ فروند قایق صیادی و ۴۰۰ فروند لنج صیادی مشغول فعالیت هستند.
نابودی سرمایه چندین ساله صیادان در حملات دشمن
امیرحسین خوش نماینده صیادان جاسک، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارات گسترده حملات آمریکا به ناوگان صیادی این شهرستان، اظهار کرد: حمله به لنجهای صیادی در جریان جنگ تحمیلی، جنایتی بود که معیشت و سفره صیادان زحمتکش را هدف قرار داد و خسارتهای جبرانناپذیری بر جامعه صیادی جاسک وارد کرد.
وی افزود: در جریان این حملات، ۱۰۰ فروند لنج صیادی که در اسکله جاسک پهلو گرفته بودند، هدف حملات قرار گرفتند و بخش قابل توجهی از سرمایه سالها تلاش صیادان در مدت کوتاهی از بین رفت. بسیاری از این شناورها بهصورت شراکتی اداره میشدند و نابودی هر لنج، معیشت چندین خانواده را تحت تاثیر جدی قرار داد.
حمله به لنجهای صیادی هیچ توجیهی ندارد
نماینده صیادان جاسک با بیان اینکه این شناورها کاملاً غیرنظامی بودند، تصریح کرد: حمله به لنجهای صیادی هیچ توجیهی نداشت و علاوه بر خسارتهای مالی، موجب بیکاری شمار زیادی از صیادان، ملوانان، چاشوها و افرادی شد که از طریق فعالیت این شناورها امرار معاش میکردند.
خوش ادامه داد: در روزهای جنگ، فعالیت صیادی در منطقه تقریباً متوقف شد و بسیاری از خانوادههای ساحلنشین منبع اصلی درآمد خود را از دست دادند. همچنین اسکله شهرستان نیز بر اثر اصابت پرتابههای دشمن دچار خسارتهای سنگینی شد که روند فعالیتهای صیادی را با مشکلات بیشتری روبهرو کرد.
وی با اشاره به حادثه اسکله گوگسر در شرق هرمزگان گفت: یکی از تلخترین رخدادهای این جنگ زمانی رقم خورد که یک لنج صیادی پس از چندین ماه فعالیت و در زمان تخلیه محموله ماهی در اسکله گوگسر هدف اصابت پرتابه قرار گرفت که در نتیجه آن دو نفر جان خود را از دست دادند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
نماینده صیادان جاسک با تأکید بر لزوم حمایت از جامعه صیادی اظهار کرد: با وجود خسارتهای سنگین و بیکاری گسترده صیادان، ملوانان و جاشوها، همچنان وضعیت بیمه بسیاری از صیادان و جبران خسارات وارده مشخص نیست و انتظار میرود دولت و دستگاههای مسئول با تسریع در پرداخت خسارتها، تعیین تکلیف بیمه صیادان و اجرای برنامههای حمایتی، زمینه بازگشت این قشر زحمتکش به چرخه تولید و اشتغال را فراهم کنند.
مولوی بندار: صدای مردم و صیادان بندرجاسک را به کشور برسانید
مولوی راشد بندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرستان بندرجاسک، اظهار کرد: از نخستین روز آغاز حملات دشمن به کشور، بندرجاسک به دلیل موقعیت راهبردی خود بارها هدف حملات قرار گرفت.
این عالم برجسته اهلسنت استان هرمزگان با بیان اینکه مردم بندرجاسک روزهای سخت و پرالتهابی را پشت سر گذاشتند، تصریح کرد: حملات گسترده زندگی عادی مردم را تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از خانوادهها با نگرانی و اضطراب روزهای خود را سپری کردند.
مولوی بندار با اشاره به خسارتهای سنگین وارد شده به جامعه صیادی شهرستان، گفت: نزدیک به ۱۰۰ فروند لنج صیادی مردم بندرجاسک در جریان حملات دشمن دچار آتشسوزی شده و از بین رفت.
وی ادامه داد: این لنجها تنها یک شناور صیادی نبودند، بلکه سرمایه اصلی بسیاری از خانوادهها و وسیله تأمین معاش آنها محسوب میشدند و نابودی آنها مشکلات اقتصادی گستردهای برای مردم منطقه ایجاد کرد.
امام جمعه اهلسنت محله یکبنی بندرجاسک اضافه کرد: با از بین رفتن این شناورها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ خانواده که درآمد شان به فعالیت این لنجها وابسته بود، با مشکلات جدی معیشتی مواجه شدند.
خانهنشینی صیادان به دلیل ناامن بودن دریا
وی با اشاره به شرایط دریا در روزهای جنگ، اظهار کرد: به دلیل ناامن بودن مسیرهای دریایی صیادان و قایقداران امکان فعالیت نداشتند و شمار زیادی از فعالان این حوزه مجبور به خانهنشینی شدند.
مولوی بندار، افزود: وقتی صیاد نتواند به دریا برود، درآمدی برای تأمین هزینههای زندگی خانواده خود نخواهد داشت و این موضوع فشار اقتصادی زیادی بر مردم وارد کرده است.
لزوم انعکاس مشکلات مردم جاسک
امام جمعه اهلسنت محله یکبنی بندرجاسک با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات مردم، گفت: باید صدای مردم و صیادان بندرجاسک به مسئولان استانی و کشوری برسد تا برای جبران خسارتها و رفع مشکلات اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: انتظار میرود رسانههای استانی و ملی با حضور در بندر جاسک مشکلات مردم را از نزدیک مشاهده و منعکس کنند تا صدای این منطقه به گوش مسئولان برسد.
جاسک قطب صیادی هرمزگان
مولوی بندار با اشاره به جایگاه بندرجاسک در حوزه صیادی، بیان کرد: این شهرستان یکی از قطبهای مهم صیادی استان هرمزگان است و بخش زیادی از مردم از طریق دریا و فعالیتهای وابسته به آن امرار معاش میکنند.
این عالم برجسته اهلسنت استان هرمزگان در پایان، تأکید کرد: تاکنون چنین سطحی از حملات علیه بندرجاسک سابقه نداشته و در نتیجه این شرایط زندگی و معیشت حدود ۷ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته است.
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