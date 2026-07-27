خبرگزاری مهر، گروه استانها: هر سال با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، مرز باشماق مریوان به یکی از مسیرهای مهم تردد زائران عتبات عالیات تبدیل میشود،
اگرچه این مرز به دلیل آبوهوای مناسب و دسترسی مطلوب، مقصد بسیاری از زائران است، اما مسئولان استان کردستان در سالهای اخیر تلاش کردهاند اربعین را تنها به یک مسیر عبور محدود نکنند و از این رویداد عظیم مذهبی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و اقتصادی استان نیز بهره بگیرند.
استان کردستان با طبیعت کمنظیر، صنایعدستی اصیل و مردمانی مهماننواز، این روزها خود را برای میزبانی از هزاران زائر آماده کرده است؛ میزبانی که در کنار خدمات رفاهی میتواند تصویری متفاوت از این استان در ذهن مسافران ثبت کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان، در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامههای این اداره کل برای ایام اربعین و معرفی جاذبههای استان به زائران خبر داد و با دعوت از زائران اربعین برای انتخاب مرز باشماق، گفت: این استان علاوه بر فراهم کردن زیرساختهای خدماتی، با ایجاد بازارچه صنایعدستی، راهاندازی موکبهای معرفی جاذبههای گردشگری و بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی مریوان، تلاش کرده است سفر زائران را به فرصتی برای آشنایی با ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی کردستان تبدیل کند.
مرز باشماق؛ مسیری با آبوهوای مطلوب برای زائران
پویا طالبنیا با اشاره به شرایط مناسب مرز باشماق اظهار کرد: زائران اربعین میتوانند مرز باشماق را به عنوان یکی از بهترین مسیرهای خروج از کشور انتخاب کنند، چرا که شرایط آبوهوایی این منطقه نسبت به برخی مرزهای جنوبی کشور معتدلتر است و همین موضوع میتواند سفر را برای زائران آسانتر کند.
وی افزود: مردم کردستان بهویژه شهرستان مریوان با تمام توان برای خدمترسانی به زائران آماده شدهاند و مهماننوازی مردم این دیار، سرمایه ارزشمندی برای میزبانی از عاشقان سیدالشهدا (ع) است.
زریوار؛ مقصدی برای رفع خستگی زائران
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان گفت: یکی از برنامههای پیشبینی شده این است که زائران در مسیر بازگشت، فرصتی برای توقف در مریوان داشته باشند و از جاذبههای طبیعی این شهرستان بهویژه دریاچه زریوار بازدید کنند.
طالبنیا ادامه داد: هدف این است که زائران پس از انجام سفر معنوی خود، بخشی از خستگی مسیر را در فضایی آرام و دلنشین از تن بیرون کنند و با خاطرهای خوش از کردستان راهی شهرهای خود شوند.
دو موکب فرهنگی و گردشگری در شهرستانهای مریوان و قروه با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری مذهبی، تاریخی، طبیعی و فرهنگی کردستان به زائران راهاندازی میشوند مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان با قدردانی از همکاری فرمانداری مریوان در اجرای این برنامهها، اظهار کرد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی زمینه را برای ارائه خدمات بهتر به زائران فراهم کرده است.
طالبنیا یکی از مهمترین برنامههای استان را ایجاد بازارچه صنایعدستی در شهر مریوان عنوان کرد و افزود: با همکاری شهرداری مریوان، فضای مناسبی برای عرضه تولیدات هنرمندان صنایعدستی استان در نظر گرفته شده است.
برپایی دو موکب فرهنگی و گردشگری ویژه اربعین در مریوان و قروه
طالبنیا از برپایی دو موکب فرهنگی و گردشگری در شهرستانهای مریوان و قروه خبر داد و گفت: این موکبها با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری، تاریخی، طبیعی و فرهنگی کردستان به زائران راهاندازی میشوند.
وی افزود: در این موکبها اطلاعات لازم درباره جاذبههای استان، مسیرهای گردشگری، آثار تاریخی، مناطق طبیعی و ظرفیتهای اقامتی در اختیار زائران قرار خواهد گرفت تا آنان در سفرهای آینده، کردستان را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان با بیان اینکه حضور زائران فرصتی ارزشمند برای معرفی استان است، اظهار کرد: بسیاری از افرادی که برای نخستین بار از مرز باشماق عبور میکنند، آشنایی چندانی با ظرفیتهای گردشگری کردستان ندارند و اربعین بهترین فرصت برای معرفی این قابلیتها است.
وی افزود: امیدواریم زائرانی که در ایام اربعین از این استان کردستان عبور میکنند، در فصول مختلف سال نیز به همراه خانوادههای خود به عنوان گردشگر به کردستان سفر کنند و از جاذبههای طبیعی، تاریخی، فرهنگی و صنایعدستی این استان بهرهمند شوند.
اربعین حسینی فرصتی برای رونق گردشگری مذهبی، معرفی فرهنگ بومی در استان کردستان استمدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان با اشاره به حمایت استانداری کردستان، فرمانداران و دستگاههای اجرایی استان در اجرای برنامههای اربعین گفت: همکاری میان نهادهای مختلف موجب شده است بستر مناسبی برای خدماترسانی به زائران فراهم شود و برنامههای فرهنگی و گردشگری نیز در کنار خدمات رفاهی به اجرا درآید.
وی تأکید کرد: هدف تنها عبور زائران از مرز نیست، بلکه تلاش میکنیم تصویری ماندگار از مهماننوازی مردم کردستان، زیباییهای طبیعی استان و توانمندی هنرمندان صنایعدستی در ذهن آنان ثبت شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اضافه کرد: اگرچه اربعین بزرگترین اجتماع مذهبی جهان اسلام به شمار میرود، اما برای استانهایی همچون کردستان، این رویداد میتواند به فرصتی برای رونق گردشگری مذهبی، معرفی فرهنگ بومی و تقویت اقتصاد محلی تبدیل شود.
ایجاد بازارچههای صنایعدستی، معرفی جاذبههای طبیعی همچون دریاچه زریوار، برپایی موکبهای فرهنگی و دعوت از زائران برای سفر دوباره به استان، بخشی از برنامههایی است که میتواند اثرات اقتصادی و فرهنگی اربعین را فراتر از چند روز برگزاری این مراسم گسترش دهد.
در چنین شرایطی، مرز باشماق تنها یک گذرگاه مرزی نیست؛ بلکه میتواند به دروازهای برای معرفی چهره واقعی کردستان، طبیعت چشمنواز، فرهنگ غنی و مردمان مهماننواز این استان تبدیل شود؛ فرصتی که مسئولان استان امیدوارند با استفاده از آن، نام کردستان بیش از گذشته در فهرست مقاصد گردشگری کشور بدرخشد.
وجود جاذبههای گردشگری مذهبی در کردستان از جمله مقبره بی بی هاجره خاتون در سنندج، باباگرگر در قروه، مسجد جامع سنندج میتواند گردشگری مذهبی کردستان را در کنار رویداد معنوی اربعین حسینی بیش از پیش به مردم کشور معرفی کند.
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