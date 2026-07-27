اعلام زمان مصاحبه صلاحیت عمومی جذب هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، مرحله مصاحبه علمی و آزمون عملی متقاضیان فراخوان جذب هیئت علمی بهمن ۱۴۰۴ عصر روز چهارشنبه ۳۱ تیر به پایان رسید.

لقمانپور زرینی، رئیس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه گزارشی از روند فرایند این فراخوان ارائه نمود و در خصوص روند این فراخوان اعلام کرد: حدود ۲۱۳۰ متقاضی برای ۱۳۷ سهمیه در ۸ رشته ثبت‌نام نمودند.

وی همچنین افزود: پس از انجام غربالگری اولیه متقاضیان از طریق شاخص‌های مصوب هیئت عالی و مرکز جذب وزارت عتف و هیئت اجرایی جذب دانشگاه، از ۷۵۰ متقاضی برای تشکیل پرونده سوابق (هویتی، تحصیلی، آموزشی، پژوهشی، اجرایی و حرفه‌ای) دعوت بعمل آمد. پس از تشکیل پرونده، کارگروه‌های علمی در هر رشته، پرونده‌های متقاضیان را بررسی کردند تا متقاضیان اصلح و حائز شرایط اولیه را انتخاب و دعوت به مصاحبه علمی و آزمون عملی نمایند.

لقمانپور زرینی گفت: مصاحبه‌های علمی و آزمون عملی متقاضیان از روز یکشنبه مورخ ۷ تیر آغاز و در ۳۱ تیرماه به پایان رسید.

رئیس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص روند اطلاع‌رسانی توضیح داد: برای اولین‌بار در فراخوان‌های جذب هیئت علمی، با مجوز رئیس دانشگاه ملی مهارت از ابتدا کانال اطلاع‌رسانی در بستر ایتا برای کلیه متقاضیان تشکیل شد که از این طریق ضمن اطلاع از روند فراخوان، اطلاعیه‌ها و متون راهنما ارائه شد. ضمن اطلاع‌رسانی دقیق از این طریق، ارسال پیامک دانشگاهی و درج اطلاعیه در سامانه مهر رضوی هم در دستور کار بود.

رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه در ادامه تصریح کرد: با مشی تعیین شده توسط زمانی، رئیس دانشگاه و نیز تصمیم هیئت اجرایی جذب، ۱۰۰ درصد اعضای کارگروه‌های علمی که وظیفه انجام مصاحبه علمی و آزمون عملی از متقاضیان را بر عهده داشتند، از اعضای هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت بودند. اتکا و اعتماد به توانمندی علمی و مهارتی اعضای هیئت علمی دانشگاه در کنار وجدان ستودنی ایشان، نقش بسزایی در هرچه بهتر و عادلانه‌تر شدن روند مصاحبه‌ها داشته است.

لقمانپور زرینی ادامه داد: در این فراخوان از ۴۰۰ متقاضی برای ۸ رشته مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی معماری، حسابداری، طراحی پارچه و لباس، ارتباط تصویری و تربیت‌بدنی مصاحبه علمی و آزمون عملی بعمل آمد. در ادامه فرایند با انتخاب و پیشنهاد کارگروه علمی، ۲ تا ۳ برابر ظرفیت هر سهمیه در اواسط شهریور دعوت به مصاحبه صلاحیت عمومی خواهند شد و در نهایت انتخاب فرد اصلح در حیطه اختیارات هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه بوده که از طریق امتیازات مکتسبه متقاضیان در مرحله علمی، عملی و عمومی و نیز کیفیت تحصیلی و سوابق ایشان قرار انجام خواهد شد.

گفتنی است زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت از ابتدای فرایند بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر روند این آزمون‌ها نظارت داشت.