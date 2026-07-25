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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸

امام جمعه پرند: حضور مردم در خیابان‌ ها «تمدن‌ ساز» است

امام جمعه پرند: حضور مردم در خیابان‌ ها «تمدن‌ ساز» است

رشت- امام جمعه پرند با تأکید بر ماهیت تمدنی حضور میلیونی مردم در میادین گفت: این حضور صرفاً احساسی و گذرا نیست؛ بلکه امت مبعوث شده برای تحقق ظهور، بار ۱۴۰۰ ساله را به دوش می‌کشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل کاظمی شامگاه شنبه در اجتماع مردم رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به تبیین ابعاد مختلف حضور پرشور مردم در صحنه‌های ملی و مذهبی پرداخت و با اشاره به استقبال باشکوه مردم از تشییع پیکر مطهر یکی از سرداران والامقام، اظهار کرد: حضور بیش از ۱۰ میلیون نفری در تهران و نیز جمعیت عظیم در قم و مشهد، یک رویداد احساسی زودگذر نبود؛ بلکه این حضور، ریشه در عمق باورهای توحیدی و عرفانی دارد و نشان از یک حرکت تمدنی بزرگ است.

امام جمعه پرند با مقایسه ظرفیت‌های کشور عراق و ایران، اظهار داشت: در کشور عراق نیز که سال‌ها درگیر جنگ و داغ‌دیدگی بود، شاهد حضور حماسی و پرشور مردم در مسیرهای پیاده‌روی اربعین هستیم. این حضورها، نه از سر اجبار که از روی عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) است.

کاظمی با تأکید بر اینکه امروز دشمن به شدت از این همبستگی مردمی هراس دارد، گفت: دشمن تصور می‌کرد با توطئه‌های مختلف می‌تواند خیابان‌ها را خلوت کند، اما غافل از اینکه این حضور، یک رزمایش شبانه‌روزی و یکپارچه است. تجمعات در میادین جمهوری اسلامی، تنها و تنها به دستور ولی‌امر مسلمین، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) انجام می‌شود و ما نیز مطیع محض ایشان هستیم.

وی با نقل قولی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، افزود: شهید سلیمانی بارها فرمودند که «جمهوری اسلامی، حرم اهل بیت(ع) و امام عصر(عج) است». امروز نیز ما مبعوث شده‌ایم تا بار ۱۴۰۰ ساله زمین را به مقصد برسانیم و آن مقصد، جز ظهور منجی عالم بشریت نیست.

امام جمعه پرند با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) درباره نزدیکی به «نوک قله»، تصریح کرد: نوک قله همان ظهور است؛ هرچند در این مسیر سختی‌ها، فشارها و کمبودها بیشتر می‌شود، اما ما ملتی هستیم که در دوران بمباران و دفاع مقدس نیز با پای گچ‌گرفته در خیابان‌ها حضور داشتیم و هرگز از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکردیم.

کاظمی با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمن برای ایجاد اختلاف میان ملت، گفت: دشمنان و استکبار جهانی، به ویژه آمریکا، اسرائیل و انگلیس، با طراحی جنگ‌های ترکیبی درصدد تضعیف جبهه مقاومت هستند؛ اما همان‌گونه که در سوریه و عراق شکست خوردند و امروز نیز در برابر مقاومت غزه و حماس درمانده‌اند، بازهم طعم شکست را خواهند چشید.

وی در پایان با تأکید بر وحدت و همدلی، تصریح کرد: ما در سراسر دنیا در یک جبهه واحد علیه استکبار ایستاده‌ایم و با شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بار دیگر ثابت می‌کنیم که این ملت، هیچ‌گاه از مسیر ولایت و مقاومت خارج نخواهد شد.

کد مطلب 6899084

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