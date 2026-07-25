امام جمعه پرند: حضور مردم در خیابان‌ ها «تمدن‌ ساز» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل کاظمی شامگاه شنبه در اجتماع مردم رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به تبیین ابعاد مختلف حضور پرشور مردم در صحنه‌های ملی و مذهبی پرداخت و با اشاره به استقبال باشکوه مردم از تشییع پیکر مطهر یکی از سرداران والامقام، اظهار کرد: حضور بیش از ۱۰ میلیون نفری در تهران و نیز جمعیت عظیم در قم و مشهد، یک رویداد احساسی زودگذر نبود؛ بلکه این حضور، ریشه در عمق باورهای توحیدی و عرفانی دارد و نشان از یک حرکت تمدنی بزرگ است.

امام جمعه پرند با مقایسه ظرفیت‌های کشور عراق و ایران، اظهار داشت: در کشور عراق نیز که سال‌ها درگیر جنگ و داغ‌دیدگی بود، شاهد حضور حماسی و پرشور مردم در مسیرهای پیاده‌روی اربعین هستیم. این حضورها، نه از سر اجبار که از روی عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) است.

کاظمی با تأکید بر اینکه امروز دشمن به شدت از این همبستگی مردمی هراس دارد، گفت: دشمن تصور می‌کرد با توطئه‌های مختلف می‌تواند خیابان‌ها را خلوت کند، اما غافل از اینکه این حضور، یک رزمایش شبانه‌روزی و یکپارچه است. تجمعات در میادین جمهوری اسلامی، تنها و تنها به دستور ولی‌امر مسلمین، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) انجام می‌شود و ما نیز مطیع محض ایشان هستیم.

وی با نقل قولی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، افزود: شهید سلیمانی بارها فرمودند که «جمهوری اسلامی، حرم اهل بیت(ع) و امام عصر(عج) است». امروز نیز ما مبعوث شده‌ایم تا بار ۱۴۰۰ ساله زمین را به مقصد برسانیم و آن مقصد، جز ظهور منجی عالم بشریت نیست.

امام جمعه پرند با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) درباره نزدیکی به «نوک قله»، تصریح کرد: نوک قله همان ظهور است؛ هرچند در این مسیر سختی‌ها، فشارها و کمبودها بیشتر می‌شود، اما ما ملتی هستیم که در دوران بمباران و دفاع مقدس نیز با پای گچ‌گرفته در خیابان‌ها حضور داشتیم و هرگز از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکردیم.

کاظمی با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمن برای ایجاد اختلاف میان ملت، گفت: دشمنان و استکبار جهانی، به ویژه آمریکا، اسرائیل و انگلیس، با طراحی جنگ‌های ترکیبی درصدد تضعیف جبهه مقاومت هستند؛ اما همان‌گونه که در سوریه و عراق شکست خوردند و امروز نیز در برابر مقاومت غزه و حماس درمانده‌اند، بازهم طعم شکست را خواهند چشید.

وی در پایان با تأکید بر وحدت و همدلی، تصریح کرد: ما در سراسر دنیا در یک جبهه واحد علیه استکبار ایستاده‌ایم و با شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بار دیگر ثابت می‌کنیم که این ملت، هیچ‌گاه از مسیر ولایت و مقاومت خارج نخواهد شد.