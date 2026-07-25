به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل کاظمی شامگاه چهارشنبه در گردهمایی فعالان رسانه‌ای در قرارگاه سردار شهید نائینی در رشت، با گرامیداشت یاد شهدا و امام شهید، به تبیین رسالت امت اسلامی و نقش رسانه در مسیر ظهور پرداخت.

حجت الاسلام کاظمی با بیان اینکه مردم ایران برای تحقق امر جهانی ظهور مبعوث شده‌اند، اظهار کرد: ما آمده‌ایم تا بار یک هزار و چهارصد ساله روی زمین را برداریم و ظهور امام عصر(عج) را رقم بزنیم؛ هر حرکت دیگری انحراف است.» وی افزود: هرچه به ظهور نزدیک‌تر می‌شویم، هجمه‌ها و فشارهای دشمن افزایش می‌یابد.

امام جمعه پرند با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) درباره نزدیکی به «نوک قله»، تصریح کرد: امروز همه باید قطار انقلاب را به قله برسانیم؛ هرچند در این مسیر سختی‌ها و چالش‌ها بیشتر می‌شود، اما وعده الهی همراه ماست.

وی با استناد به آیه «وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ»، خاطرنشان کرد: رهبر شهید به نصرت الهی ایمان داشت و ما نیز امتی هستیم که برای به دوش کشیدن این بار بزرگ بعثت یافته‌ایم.

کاظمی با تأکید بر نقش کلیدی رسانه، گفت: متأسفانه غیر از رهبر شهید، کمتر کسی در جمهوری اسلامی قدر رسانه را دانست. برخی با یک توییت ترامپ دچار تزلزل می‌شوند که نشان‌دهنده نیاز به سواد رسانه‌ای است. رسانه‌ها باید مأموریت بزرگ امت مبعوث شده را تبیین کنند تا مسیر اصلی با دعواهای سیاسی کوچک گم نشود.