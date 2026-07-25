https://mehrnews.com/x3cFs2 ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸ کد مطلب 6899102 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸ فریاد خونخواهی از خیابان های زاهدان؛ ۱۴۶ شب حماسه حضور زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و چهل و ششمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 34 MB کد مطلب 6899102 کپی شد مطالب مرتبط پلیس در تعقیب عاملان گروگانگیری در زاهدان کشف محموله داروهای میلیاردی غیرمجاز قاچاق در مرزهای سیستان وبلوچستان سوت قطار چابهار - زاهدان بهزودی شنیده میشود برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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