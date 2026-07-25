به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (شنبه، ۳ مرداد) در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید و نکوداشت بانوان شهید جنگ‌های تحمیلی اخیر، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید، اظهار کرد: رهبر شهید طی چهار دهه مقتدرانه، متعهدانه و دلسوزانه، سکان هدایت کشتی ایران اسلامی را در دشوارترین برهه‌های تاریخی بر عهده داشت. آینده‌نگری عمیق و تدابیر بی‌نظیر ایشان همواره چراغ راه این ملت بود و با خردورزی و هوشمندی کم‌نظیر، کشور را از گردنه‌های حوادث تاریخی عبور داد.

وی افزود: دغدغه ایشان همواره سربلندی و عزت این سرزمین و آسایش فرزندانش بود؛ فرزندانی که عمق سوگ و حسرت خود از داغ فقدان او را در وداعی باشکوه و حماسی به رخ جهانیان کشیدند. میلیون‌ها ایرانی از سراسر کشور و صدها نفر از دیگر کشورها با حضور در مراسم تشییع، حضوری بی‌سابقه را رقم زدند که نشان داد پیوند این ملت با رهبرشان نه از سر تکلیف، بلکه از سر عشق و ارادتی عمیق است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی اقدامات دولت در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، بیان کرد: از تلاش‌های مجدانه رئیس‌جمهور و پیگیری‌های مستمر ایشان برای تحقق عدالت فضایی و محرومیت‌زدایی، می‌توان به تحقق یکی از مطالبات و آرزوهای ۱۰ ساله کشور اشاره کرد که در دو سال گذشته به ثمر نشست؛ پروژه راه‌آهن چابهار - زاهدان که به‌زودی سوت قطار آن به صدا درخواهد آمد. این پروژه از جمله موضوعاتی بود که رهبر معظم انقلاب نیز پیگیری‌های ویژه‌ای درباره آن داشتند.

صادق ادامه داد: امروز اینکه در این جمع، تنها وزیر زن کابینه و آن هم در زیربنایی‌ترین وزارتخانه کشور میزبان شما هستم، بیش از هر چیز مرهون نگاه والای امام شهید به نقش‌آفرینی زنان در جامعه است. این اعتماد بارها در نقش تعیین‌کننده زنان در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و عرصه سازندگی کشور جلوه‌گر شد. ایشان صراحتاً زنان را عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی معرفی کردند و در دوران جنگ تحمیلی نیز مادران و همسران، همواره ستون‌های استوار و پایدار جامعه بودند و هستند.

وی یادآور شد: زنان با صبر، ایثار و حضور همه‌جانبه، نه‌تنها پشتیبان، بلکه از عوامل اصلی پیروزی و ترویج فرهنگ مقاومت بودند؛ از ایفای نقش مادری، همسری و خواهری گرفته تا ایجاد امنیت روانی در خانواده و پشتیبانی‌های لجستیکی و خدمات جهادی برای حفظ توان رزمی نیروها.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به نقش زنان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: افزون بر آنچه از حضور زنان در میدان‌های مختلف دفاع مقدس می‌دانیم، زنانی نیز در تاریخ این سرزمین ماندگار شدند؛ از جمله مرحوم مرضیه دباغ به‌عنوان تنها فرمانده زن و از مؤسسان سپاه پاسداران، آمنه وهاب‌زاده بانوی تک‌تیرانداز، سیدمریم امجد خدمه توپ ۱۰۶ میلی‌متری و فاطمه سالار و فاطمه ساداتی که در عملیات‌های سوسنگرد، بستان، آزادسازی خرمشهر و فتح‌المبین در کنار رزمندگان حضور داشتند و نام خود را در تاریخ این سرزمین ثبت کردند.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: در جنگ آمریکایی - صهیونیستی که در یک سال اخیر بر ایران تحمیل شد نیز نقش‌آفرینی زنان بار دیگر تکرار و در مواردی متحول شد. نقش فیزیکی و پشتیبانی زنان در دفاع مقدس هشت‌ساله، این بار با حضور آنان در تجمعات شبانه در خیابان‌ها تکرار شد و زنان با همراه کردن خانواده‌ها و مردان خود، نقشی مؤثر در تقویت روحیه، انسجام اجتماعی و باور به مقاومت ایفا کردند.