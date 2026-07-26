قیمت سامسونگ گلکسی و زد فولد گران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پردازشگر موبایل در جهان است و تقریبا بازار اندروید را در قبضه خود دارد و بیشتر شرکت ها از محصولات آن برای فعال کردن مدل های پرچمدار خود استفاده می کنند.

از دستگاه هایی که با پردازشگرهای کوالکام فعال می شوند می توان به سری گلکسی سامسونگ از جمله نسخه تاشو آن، گلکسی زد فولد 8 اولترا و فلیپ 8 اشاره کرد. پردازشگرهای کوالکام همچنین در گجت های پوشیدنی مانند مجموعه عینک هوشمند ری بن متعلق به متا به کار می رود.

افزایش قیمت محصولات کوالکام تاثیر زیادی روی قیمت گذاری برندها و محصولات مختلف در چند دسته بندی خواهد داشت.

نشریه بلومبرگ در گزارشی نوشت کوالکام نامه هایی به مشتریانش فرستاد و درباره تغییرات آتی به آنها اطلاع رسانی کرده است. این شرکت قصد دارد قیمت محصولات جدید و گرانتری که پس از یکم سپتامبر بارگیری می شوند را افزایش دهد. تراشه های این شرکت بیشتر اوقات توسط TSMC ساخته می شوند که هم اکنون با محدودیت های زنجیره ذخایر دست و پنجه نرم می کند.

این شرکت مانند بیشتر موسسات حوزه فناوری با پیامدهای کمبود حافظه و قطعات که در نتیجه تقاضای روز افزون برای ساخت دیتا سنترها به وجود آمده، دست وپنجه نرم می کند. کوالکام علاوه بر آنکه باید هزینه های بالاتر قطعات را جذب کند، ظاهرا فروش محصولات آن اخیر کاهش یافته است.