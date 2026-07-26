مشخصات موبایل ارزان قیمت ردمی فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، در درجه اول باید به تراشه اشاره کنیم. پیش از این، چند فهرست گواهینامه به پردازنده «اسنپدراگون ۶s ۴G نسل دوم» در این دستگاه اشاره داشتند. دلیل اصلی آن هم این بود که در پایگاه‌های داده GSMA و TKDN، موبایل «ردمی ۱۷ ۴G» شماره‌مدل‌های مشترکی با مدل شایعه‌شدۀ «POCO C۹۵ Pro ۴G» داشت. اما این اطلاعات فاش‌شدۀ جدید، موضوع را به شکل دیگری نشان می‌دهد و به‌جای آن، تراشه ۱۲ نانومتری «Helio G۹۱-Ultra» ساخت مدیاتک را برای این گوشی معرفی می‌کند.

اگر دو دستگاه در واقع نسخه تغییر برند شده یکدیگر باشند، همانطور که شماره مدل هایشان نشان می دهد، احتمالا تراشه یکسان مدیا تک و نه کوالکام در آنها به کار رفته است. البته این امر هنوز تایید نشده است.

بقیه مشخصات سخت افزار با دستگاه های ارزان قیمت ردمی که این برند ساخته همخوانی دارد. یک نمایشگر۶.۹ اینچی مسطح با وضوح ۱۶۰۰ در ۷۲۰و رفرش ریت تطبیقی ۱۲۰ هرتز با ۶۷۵ نیت درخشندگی در دستگاه به کار رفته است. پنل این نمایشگر گواهی TÜV Rheinland را برای انتشار نور آبی کم، سازگاری با ریتم شبانه‌روزی بدن (Circadian-friendly) و عملکرد بدون سوسو (Flicker-free) دریافت کند.

این طراحی شامل نور Dynamic RGB و گوریلا گلس۷i است که در رندرهایی در هفته گذشته فاش شده است.این دستگاه در چهار پیکربندی حافظه عرضه می‌شود: ۴ گیگابایت رم + ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، ۴ گیگابایت رم + ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی، ۶ گیگابایت رم + ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و ۶ گیگابایت رم + ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی. همچنین از رم LPDDR۴X و حافظه ذخیره‌سازی eMMC ۵.۱ بهره می‌برد.

دوربین اصلی پشت دستگاه ۵۰ مگاپیکسل با یک لنز۵ پیکسلی است که یک لنز اضافی نیز از آن پشتیبانی می کند. دوربین سلفی نیز ۸مگاپیکسلی است.

در بخش دوربین نیز، پنل پشتی به یک دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لنز ۵P و دیافراگم f/۱.۸ در کنار آن یک دوربین کمکی قرار دارد. برای ثبت تصاویر سلفی و برقراری تماس‌های ویدیویی نیز از یک دوربین ۸ مگاپیکسلی با دیافراگم f/۲.۰۵ استفاده شده است.

این موبایل یک باتری ۷۵۰۰ میلی آمپری داردو از قابلیت شارژ ۴۵ وات پشتیبانی می کند.