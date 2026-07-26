به گزارش خبرنگار مهر، ساسان اسعدی صبح یکشنبه در مجمع هیئت ورزشهای همگانی کردستان که با حضور رئیس فدراسیون برگزار شد، اظهار کرد: توسعه ورزش همگانی در شهرستانها یکی از اولویتهای اصلی هیئت استان است و طی یک سال گذشته اقدامات متعددی در حوزه آموزش، برگزاری برنامههای ورزشی، اعزام تیمها و گسترش فعالیتهای عمومی انجام شده است.
وی با اشاره به عملکرد هیئت در حوزه آموزش افزود: طی سال گذشته ۳۹ دوره آموزشی در رشتهها و بخشهای مختلف ورزش همگانی در سطح استان برگزار شد که از جمله آنها میتوان به دورههای مربیگری، داوری، یوگا، ورزش سالمندان، مینیفوتبال، ورزش کودکان و دورههای تئوری اشاره کرد.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی کردستان ادامه داد: برگزاری دورهها و آزمونهای مربیگری در سطوح مختلف، برگزاری کارگاههای تخصصی و اجرای نخستین سمینار اصول و مبانی پیادهروی از دیگر برنامههای آموزشی انجام شده در استان بوده است.
درخشش ورزشکاران کردستان در رقابتهای مختلف
اسعدی با اشاره به حضور ورزشکاران و تیمهای کردستانی در رقابتهای کشوری گفت: در سال گذشته نمایندگان استان در مسابقات مختلف ورزشی حضور داشتند و موفق به کسب عناوین و افتخاراتی شدند.
وی از حضور ورزشکاران کردستان در مسابقات جانسخت، رقابتهای سالمندان، لیگ برتر فوتبال بانوان و سایر مسابقات کشوری خبر داد و افزود: در بخش فوتبال نیز دو بازیکن استان به اردوی تیم ملی دعوت شدند که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای ورزش همگانی و استعدادهای ورزشی کردستان است.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی کردستان با اشاره به محدودیتهای مالی هیئت اظهار کرد: کمبود اعتبارات و نبود حامیان مالی موجب شد امکان اعزام برخی تیمها و ورزشکاران به رقابتهای کشوری فراهم نشود، اما با وجود این مشکلات تلاش کردیم فعالیتهای هیئت در سطح استان و کشور تداوم داشته باشد.
توسعه ایستگاههای ورزش روزانه در سنندج و شهرستانها
اسعدی با اشاره به گسترش برنامههای ورزش روزانه گفت: توسعه ایستگاههای ورزش روزانه و ساماندهی فعالیتهای آنها از جمله اقدامات مهم هیئت در سال گذشته بوده است و در شهرستان سنندج نیز شمار ایستگاههای ورزش روزانه به ۲۶ ایستگاه افزایش یافته است.
وی افزود: افزایش مشارکت بانوان در برنامههای ورزش همگانی و استفاده از ظرفیت پارکها و فضاهای عمومی برای توسعه فعالیتهای ورزشی از دیگر اقداماتی بوده که با همکاری مجموعه مدیریت شهری دنبال شده است.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی کردستان همچنین به اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: طرحهایی از جمله گامهای عاشقانه، نذر آب، برنامههای اربعین، جشنوارههای دهه کرامت و برنامههای مرتبط با مناسبتهای مذهبی در شهرستانهای مختلف استان برگزار شد.
همکاری با دستگاههای اجرایی برای توسعه ورزش همگانی
اسعدی بیان کرد: هیئت ورزشهای همگانی کردستان در راستای توسعه فعالیتهای ورزشی با مجموعههایی از جمله دانشگاهها، سپاه، شهرداریها، جمعیت هلال احمر و ادارهکل زندانها همکاری داشته و از ظرفیت دستگاههای مختلف برای اجرای برنامههای ورزشی و اجتماعی استفاده کرده است.
وی با اشاره به فعالیت سامانه ثبت ورزشکاران و ایستگاههای ورزش روزانه افزود: در سال گذشته ساماندهی ایستگاههای ورزش روزانه در سامانه مربوطه با جدیت دنبال شد و خوشبختانه ایستگاههای استان برای ثبت فعالیت ورزشکاران خود رقابت خوبی دارند.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی کردستان در ادامه خواستار تداوم حمایتهای مالی از مربیان و ایستگاههای ورزش روزانه شد و گفت: اجرای طرح حمایت مالی از مربیان ثبتنامشده در سامانه تنها برای دو ماه ادامه یافت و انتظار میرود این حمایتها برای استمرار فعالیت مربیان و ایستگاهها تداوم داشته باشد.
بانه، دهگلان و سنندج؛ هیئتهای برتر شهرستانی
اسعدی با اشاره به ارزیابی عملکرد هیئتهای شهرستانی اظهار کرد: عملکرد هیئتهای شهرستانی بر اساس گزارشهای ارائهشده و بررسیهای انجام شده در جلسات هیئت رئیسه ارزیابی شد که در نهایت هیئتهای ورزش همگانی شهرستانهای بانه، دهگلان و سنندج به عنوان هیئتهای برتر انتخاب شدند.
وی همچنین از کمیتههای آموزش، یوگا و سالمندان به عنوان سه کمیته فعال ورزش همگانی استان نام برد و گفت: توسعه فعالیت این کمیتهها در کنار عملکرد هیئتهای شهرستانی، نقش مهمی در گسترش ورزش همگانی در استان داشته است.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی کردستان با اشاره به رشد ۱۱.۳۹ درصدی بیمه ورزشی استان در سال گذشته خاطرنشان کرد: توسعه پوشش بیمه ورزشی و افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای ورزشی از مهمترین شاخصهای عملکرد هیئت در سال ۱۴۰۴ بوده و تلاش میکنیم این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
وی همچنین از برگزاری مسابقات محلات و اجرای پویشهای مختلف از جمله پویش یک ایران، پویش سپاس هلال احمر و روایتهایی امید در استان خبر داد و اضافه کرد: تلاش ورزشهای همگانی استان اجرای سمینارهای آموزشی و برگزاری کارگاههای مختلف در استان در سال جاری است.
اسعدی اضافه کرد: امسال برنامههای متنوعی در سطح شهرهای استان تدوین شده که اجرا خواهد شد و «رویدادهای ملی گامیران» را در کل استان اجرا خواهیم کرد.
وی گفت: همایش پیادهروی، همایش روبیک و طناب زنی دانشآموزی از جمله اقدامات در دست اجراست که در استان امسال دنبال میشود.
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