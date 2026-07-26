پیام تسلیت عارف به آیت الله نورمفیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در پیامی به آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، درگذشت خواهر مکرمه ایشان را تسلیت گفت.
متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیتالله سید کاظم نورمفیدی
خبر درگذشت خواهر مکرمه و مؤمنهتان، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.
این ضایعه اندوهبار را به جنابعالی، خاندان معظم و معزز و دیگر بازماندگان محترم، صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت واسعه و مغفرت الهی، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و صالحان، و برای جنابعالی و سایر داغدیدگان، صبر جمیل، سلامتی، عزت و مزید اجر و ثواب مسئلت دارم.
امید است در این ایام سراسر حزن و اندوه، همزمان با سوگواری ماه صفر و اربعین حضرت سید و سالار شهیدان، اباعبدالله الحسین(ع)، روح آن مرحومه، مشمول الطاف و رحمت بیکران الهی قرار گیرد و در جوار رحمت واسعه حق تعالی، با حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش محشور و متنعم به رضوان الهی شود.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور
معاون اول رییس جمهور در پیامی به آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، درگذشت خواهر مکرمه ایشان را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در پیامی به آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، درگذشت خواهر مکرمه ایشان را تسلیت گفت.
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