به گزارش خبرگزاری مهر،احمد نفیسی در نشست کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده استان هرمزگان که با دستور کار بررسی عملکرد دستگاه‌های عضو در موضوع حادثه مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد، اظهار کرد: این موضوع صرفاً یک حادثه نیست، بلکه ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و باید با نگاهی جامع مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه نخستین اولویت دستگاه‌های مسئول، خانواده‌های آسیب‌دیده هستند، گفت: خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند نیازمند حمایت مستمر هستند و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که این وضعیت برای آنان تداوم پیدا کند؛ در کنار این موضوع، لازم است سایر ابعاد حادثه نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به حضور گسترده مردم در حوادث مختلف افزود: مردم ایران همواره در کمک‌رسانی پیشگام هستند، اما در حوزه مدیریت بحران با یک خلأ ساختاری در زمینه آموزش مواجه هستیم. بسیاری از افرادی که در صحنه حاضر می‌شوند با توجه به فرهنگ و احساس مسئولیت خود وارد عمل می‌شوند، اما لازم است برای حضور و نقش‌آفرینی گروه‌های مردمی، آموزش‌های لازم و تقسیم کار مشخصی تعریف شود.

وی تأکید کرد: در موضوعات تخصصی باید از ظرفیت نیروهای متخصص استفاده شود و مداخله‌ها نیز در چارچوب مسئولیت‌های تعریف‌شده انجام گیرد.

نفیسی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه، اظهار کرد: نباید ابعاد مختلف این حادثه و صحنه‌های آن به فراموشی سپرده شود. همچنین در عین توجه به خانواده‌ها و پرهیز از ایجاد فشار مضاعف بر آنان، لازم است روایت این حادثه و ابعاد آن به شکل صحیح و ماندگار حفظ و ثبت شود.