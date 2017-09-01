متولیان پاسخگوی بروز حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هاشمی بیان داشت: بخشی از موارد در خصوص وقوع حادثه برای دانش آموزان هرمزگانی به آموزش و پرورش برمی گردد که باید نظارت لازم صورت می گرفت و بخشی نیز به متولیان امر در بخش حمل و نقل مرتبط است که متولیان امر باید پاسخگوی عدم دقت و سهل انگاری صورت گرفته باشند.

هاشمی تختی جان باختن تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی در حادثه واژگونی اتوبوس در شهرستان داراب را ضایعه ای برای مردم ایران و به خصوص استان هرمزگان دانست و بیان داشت: این واقعه ناگوار را به تمامی خانواده های داغدار که فرزندان آنها از دانش آموزان برتر و نخبه استان بودند و همچنین تمامی مردم هرمزگان به ویژه مردم شهرستان های میناب و رودان تسلیت می گویم.

وی ادامه داد: مسئولان مربوطه و متولیان امر که در این خصوص مسئولیت بر عهده داشتند باید در این خصوص پاسخگو باشند چون به نظر می رسد بی دقتی هایی در این خصوص صورت گرفته و خوب عمل نشده است.

نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، بندرخمیر، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش نباید اتوبوس دانش آموزان ساعت 11 شب حرکت می کرد و بی دقتی هایی در این زمینه صورت گرفته است و مسئولان پاسخو باشند که چرا در این ساعت اتوبوس حرکت کرده است.

هاشمی تختی تصریح کرد: زمانی که قرار است دانش آموزان نخبه استان به اردو اعزام شوند باید پاسخ داده شود، که چرا راننده ای بی حوصله با عدم آمادگی پشت فرمان نشسته است.

وی گفت: بخشی از موارد در این خصوص به آموزش و پرورش برمی گردد که باید نظارت لازم صورت می گرفت و بخشی نیز به متولیان امر در بخش حمل و نقل مرتبط است که متولیان امر باید پاسخگوی عدم دقت و سهل انگاری صورت گرفته باشند.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس خاطرنشان کرد: چنین حوادثی نه تنها در هرمزگان بلکه در دیگر مناطق کشور نیز رخ داده و وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های متولی باید تدابیر لازم را در این خصوص بیندیشند.

هاشمی تختی با بیان اینکه تمامی نمایندگان مردم هرمزگان پیگر و نگران وضعیت حادثه دیدگان بوده اند، اظهار داشت: تمامی نمایندگان استان با عزیزان داغدار این حادثه ابراز همدردی کرده و در غم آنها شریک هستند.

وی اضافه کرد: هرکدام از نمایندگان استان به نحوی پیگیر این موضوع بوده و بنده نیز به عنوان عضو کمیسیون عمران پیگیری های لازم را در حوزه حمل و نقل که مرتبط با این کمیسیون است انجام خواهم داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: از مواردی که باید به صورت زیربنایی در این خصوص مورد توجه قرار گیرد توسعه خطوط ریلی است تا شاهد سفرهای ایمن تر در کشور باشیم.

هاشمی تختی تاکید کرد: در مجموع باید ابعاد مختلف این حادثه مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان نیز پاسخگو باشند و همچنین لازم است پس از انجام بررسی ها و مشخص شدن مقصران این حادثه برخورد قاطع با آنها صورت گیرد تا دیگر شاهد بروز چنین حوادثی در کشور نباشیم.

وی گفت: نمایندگان استان هرمزگان از طریق برگزاری جلسه ای با وزیر آموزش و پرورش پیگیری خواهند کرد تا تدابیری در نظر گرفته شود که دانش آموزان سراسر کشور از این پس سفرهای ایمن تری داشته باشند.