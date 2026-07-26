الگوی موفق کشت پنبه در اراضی شور زارچ

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسبن نبویزاده با اشاره به افزایش تنش شوری در منابع آبی و خاکهای منطقه اظهار کرد: با توجه به تشدید این چالش، بهرهگیری از گیاهان متحمل به شوری و استفاده از راهکارهای علمی برای حفظ تولید از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: در همین راستا، پروژه مزرعه الگویی پنبه با مشارکت متخصصان، محققان و با استفاده از فناوریهای نوین اجرا شد تا راهکارهای عملی و علمی در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
نبویزاده افزود: با توجه به جایگاه راهبردی پنبه در بخش کشاورزی، انتخاب ارقام مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه ضرورتی انکارناپذیر است. نتایج این طرح نشان میدهد که با انتخاب ارقام مناسب و بهرهگیری از دانش فنی محققان، امکان دستیابی به عملکرد مطلوب حتی در اراضی دارای شوری نیز فراهم است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زارچ با تأکید بر ارزشمند بودن تجربیات بهرهبرداران در این طرح تصریح کرد: استمرار همکاری و نظارت کارشناسان و محققان، زمینه توسعه الگوهای موفق کشت و مدیریت تنش شوری را فراهم کرده و میتواند نقش مؤثری در پایداری تولید، افزایش بهرهوری و اقتصادی شدن کشت پنبه در استان ایفا کند.
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