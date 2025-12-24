به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح چهارشنبه در بازدید محققان پنبه کشور از مزارع گرمسار میزان کشت این محصول را ۳۸۰ هکتار برشمرد و ادامه داد: کشت پنبه از جمله محصولات استراتژیک برای استان سمنان حائر اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه طی سنوات اخیر سطح زیر کشت پنبه در گرمسار کاهش یافته است، افزود: با توجه به این موضوع می‌بایست ارقام پنبه با عملکرد بالا در شهرستان کشت شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار با تاکید بر اینکه با کاهش هزینه‌های تولید می‌بایست پنبه را به محصول اقتصادی تبدیل کرد، اظهار داشت: تنش‌های آبی از دلایل کاهش سطح زیر کشت این محصول به شمار می‌رود که وجود ارقام مناسب با خشکی و شوری می‌تواند این محصول را همچنان سرپا نگه دارد.

جورابلو برداشت هزار تن محصول پنبه از مزارع گرمسار را طی سال جاری پیش‌بینی کرد و افزود: برداشت پنبه از مزارع گرمسار تا اوایل بهمن ماه ادامه دار است.

وی خواستار حمایت هدفمند از بهره برداران پنبه در گرمسار شد و افزود: خرید تضمینی، کنترل قیمت، استفاده از ارقام مناسب و افزایش خدمات مکانیزاسیون می‌تواند سطح زیر کشت این محصول را ارتقا بخشد.