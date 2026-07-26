تردد در مرزهای اربعین خوزستان از نیم میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در جلسه وبیناری ستاد مرکزی اربعین حسینی با حضور وزیر کشور گفت: استقبال از اربعین امسال بسیار خوب است و آمار تردد زائران در مرزهای خوزستان تا ساعت هشت صبح امروز از ۵۱۰ هزار نفر عبور کرده است.

وی با ارائه آخرین آمار افزود: ۳۷۰ هزار زائر از کشور خارج شده‌اند که ۳۱۰ هزار نفر از مرز شلمچه و ۶۰ هزار نفر از مرز چذابه عبور کرده‌اند. همچنین ۱۴۰ هزار نفر به کشور بازگشته‌اند و ۴۰ هزار نفر از اتباع خارجی نیز از مرزها خارج شده‌اند.

استاندار خوزستان با اشاره به زیرساخت‌های فراهم‌شده در مرزها تصریح کرد: گیت‌های گذرنامه در دو مرز به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمت هستند. همچنین ۲۱۰ هکتار پارکینگ برای پذیرش خودروهای زائران در نظر گرفته شده که ۱۱۰ هکتار در شلمچه با ظرفیت ۸۰ هزار خودرو و ۱۰۰ هکتار در چذابه است.

موالی‌زاده ادامه داد: یک بیمارستان و چهار درمانگاه و ۱۰ اتاق سرد در مرز شلمچه و یک بیمارستان صحرایی توسط ارتش و دو درمانگاه و پنج اتاق سرد در مرز چذابه مستقر شده است. همچنین هزار موکب در دو مرز و مسیرهای ورودی به استان و ۹۲ موکب در کشور عراق توسط مردم خوزستان فعال شده است.

وی با اشاره به اقدامات زیرساختی صورت‌گرفته اظهار کرد: راه‌اندازی ۵ سایت اپراتور همراه اول، اجرای پروژه فیبرنوری در مسیر سوسنگرد، بستان، چذابه و خرمشهر-شلمچه به طول ۱۲۴ کیلومتر و استقرار ۸ سایت سیار همراه اول و ایرانسل و ارائه وای‌فای رایگان در پایانه‌های مسافربری شلمچه و چذابه از جمله اقدامات انجام‌شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به تردد قطارهای مسافری گفت: هر رام قطار حدود ۶۵۰ نفر را جابه‌جا می‌کند و تاکنون ۳۸ رام قطار داشته‌ایم. اتاق عملیات مشترک با همتایان عراقی تشکیل شده و هماهنگی خوبی برای عبور سریع زائران وجود دارد.

موالی‌زاده با اشاره به ثبت‌نام ۲ میلیون نفر در سامانه سماح خاطرنشان کرد: ۳۰ درصد از زائران، مرزهای خوزستان را برای انجام این سفر معنوی انتخاب کرده‌اند که نشان از اقبال گسترده به این مسیر دارد.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و بهداشتی توسط زائران تصریح کرد: به دلیل گرمای شدید هوا، زائران در ساعات خنک‌تر روز حرکت کنند، از کلاه، عینک، لباس سبک و کفش راحت استفاده نمایند و از مصرف داروهای ممنوعه در عراق خودداری کنند.

استاندار خوزستان با هشدار نسبت به خطر شیوع بیماری‌های قابل انتقال مانند پشه آئدس و تب کریمه‌کنگو گفت: توجه به بهداشت عمومی و مواد غذایی بسیار مهم است و زائران از مصرف هرگونه ماده غذایی که از سلامت آن اطمینان ندارند، خودداری کنند.

موالی‌زاده در خصوص تأمین مایحتاج مواکب اظهار کرد: تاکنون ۳.۳ میلیون بطری آب تأمین شده اما همچنان نیاز به تأمین بیشتر وجود دارد. همچنین از ۴۶ هزار قالب یخ موردنیاز، ۲۶ هزار قالب تأمین شده و خواهش ما این است که این اقلام به موقع تأمین شود.

وی با اشاره به درخواست‌های مطرح شده در جلسه گفت: اعتبارات هزینه‌ای اربعین تاکنون ۱۰ میلیارد تومان تخصیص یافته که درخواست افزایش آن به ۵۰ میلیارد تومان را داریم. همچنین تخصیص ۱.۲ میلیون تن آرد برای مواکب استان از دیگر درخواست‌های ضروری است.

استاندار خوزستان به حمله اخیر آمریکا به پایانه و مسیر راهپیمایی اربعین اشاره و تصریح کرد: علیرغم حمله وحشیانه آمریکای جنایتکار که منجر به شهادت دو نفر و مجروحیت ۱۱ نفر شد، هیچ خللی در روند راهپیمایی اربعین ایجاد نشد و تعداد زائران پس از آن حادثه افزایش یافت.