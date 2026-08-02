تردد زائران از مرزهای شلمچه و چذابه از ۱.۸ میلیون نفر گذر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در مرز شلمچه اظهار کرد: از آغاز موسم اربعین سال جاری تا این لحظه، مجموع رفتوبرگشت زائران از دو مرز فعال استان خوزستان با عراق به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
موالیزاده گفت: در خوزستان دو مرز شلمچه و چذابه فعال است و تاکنون نزدیک به ۹۵۰ هزار نفر از شلمچه و ۸۵۰ هزار نفر از چذابه عبور کردهاند.
وی افزود: ۱۵۰ هزار نفر از اتباع کشورهای خارجی نیز از این دو مرز تردد داشتهاند و طبق برنامهریزی، اتباع مقیم از شلمچه و اتباع غیرمقیم از چذابه عبور میکنند.
استاندار درباره زیرساختهای مرزی توضیح داد: در هر یک از مرزهای شلمچه و چذابه پارکینگی ۱۰۰ هکتاری احداث شده و بیمارستان صحرایی، چند درمانگاه و حدود ۱۰ اتاق استراحت برای خدمت به زائران آماده است.
وی گفت: نزدیک به دو هزار دستگاه خودرو برای جابهجایی زائران در این دو مرز آماده شده است.
موالیزاده از برپایی حدود یک هزار موکب توسط مردم خوزستان از مبادی ورودی تا مرزهای شلمچه و چذابه و همچنین حدود ۱۰۰ موکب در داخل عراق در مسیر نجف تا کربلا خبر داد و تأکید کرد: امکانات لازم برای سفری آسان، ارزان و ایمن برای زائران حسینی فراهم شده است.
وی از دستاندرکاران، فعالان خدمترسانی و نیروهای امدادی، درمانی، انتظامی و نظامی که در این روزها پای کار بودند قدردانی کرد و گفت: تا آخرین لحظه و تا زمانی که حتی یک زائر در مسیر باشد، خدماترسانی به زائران اباعبدالله الحسین(ع) بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
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