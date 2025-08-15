  1. استانها
تقدیر معاون اول رئیس‌جمهور ازخوزستان به‌عنوان الگوی موفق مدیریت اربعین

اهواز - معاون اول رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با استاندار خوزستان، از تلاش‌های منسجم این استان در ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خوزستان، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور شامگاه امروز جمعه در گفتگویی تلفنی با سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، از برنامه‌ریزی‌های دقیق و بسیج امکانات این استان برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی قدردانی کرد.
وی با اشاره به هماهنگی‌های بین‌دستگاهی در حوزه‌های تردد مرزی، اسکان، پذیرایی، خدمات درمانی و بازگرداندن ایمن زائران، عملکرد خوزستان را الگویی موفق در مدیریت زائران توصیف کرد.
عارف همچنین کیفیت بالای مواکب و تداوم خدمات‌رسانی در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه را از نقاط قوت این استان برشمرد.
در این گفتگو، استاندار خوزستان گزارشی از آخرین وضعیت تردد زائران در این دو مرز، اقدامات انجام‌شده برای تسهیل سفر زائران به شهرهای مقصد و خدمات ارائه‌شده به زائران اتباع خارجی ارائه کرد.
خوزستان که به «پایتخت مواکب» شهرت یافته، در اربعین ۱۴۰۴ با ۳۰۰ موکب در چذابه، ۳۵۰ موکب در شلمچه، ۲۵۰ موکب در مبادی ورودی استان تا مرزها و ۷۰ موکب در خاک عراق به زائران خدمت‌رسانی کرد. همچنین امکاناتی نظیر بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، پارکینگ‌ها، سیستم‌های سرمایشی، سایه‌بان‌ها، مه‌پاش‌ها و آب آشامیدنی برای رفاه حال زائران فراهم شده است.
بر اساس آخرین آمار، تاکنون حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار زائر از مرزهای شلمچه و چذابه تردد کرده‌اند.

