به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: یمن سرافراز، با تکیه بر ایمان و بازوان توانمند فرزندان خویش، موازنه وحشت را به نفع جبهه حق تغییر داده و هیمنه پوشالی متجاوزین سعودی را در پهنه دریاها و فراتر از آن، درهم شکسته است. در حالی که دست‌نشاندگان نظام سلطه در منطقه، در باتلاق محاسبات غلط خود گرفتار شده‌اند، اراده پولادین یمنی‌ها، نقاب از چهره کریه پیشکاران آمریکا در غرب آسیا برداشته و امنیت پوشالی حامیان رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده است. روز گذشته، پس از تجاوز رژیم سعودی به غیرنظامیان یمنی در بندر الحدیده، برخی منابع یمنی از حمله انتقام‌جویانه موشکی یمن به اهدافی در عربستان خبر دادند. در همین راستا، برخی منابع گزارش دادند که عربستان سعودی هدف موشک‌های مافوق صوت یمن قرار گرفته است.

عملیات ترکیبی یمنی‌ها علیه عربستان سعودی

برخی رسانه‌های منطقه نیز گزارشی از حملات موشکی و پهپادی یمن به عربستان منتشر کردند. کانال تلگرامی الیمن‌نت گزارش داد که در روز شنبه عربستان سعودی چندین بار هدف حمله شدید یمنی‌ها قرار گرفت. این منبع از حمله ترکیبی یمنی‌ها با موشک‌های بالستیک و پهپادها به خاک عربستان سعودی خبر داد و تاکید کرد که این حملات همچنان ادامه دارد. پس از شدت و افزایش حملات یمنی‌ها مقامات سعودی بخشنامه‌هایی صادر کردند که ساکنان و اهالی این کشور را از تصویربرداری از مراکز حساس و انتشار تصاویر آنها منع می‌کند. همچنین دیروز پایگاه‌های ردیابی پرواز از به هم ریختگی در جریان پروازها و عدم امکان فرود تعدادی از هواپیماها در فرودگاه‌های جنوب عربستان خبر دادند. منابع عربی گزارش دادند فرودگاه جده پس از حمله یمنی‌ها به عربستان، پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورد.

انفجارها در پایگاه هوایی خمیس‌مشیط عربستان

منابع یمنی گزارش دادند پایگاه هوایی خمیس‌مشیط در جنوب عربستان جزو اهدافی بود که شامل حمله یمنی‌ها شد. بر اساس گزارش رسانه‌های عربی، موشک‌های یمن منطقه حی‌المطار در نزدیکی فرودگاه عبدالله عربستان را نیز هدف قرار داده‌اند. برخی منابع هم از وقوع انفجارهای شدید در شهر ضمد عربستان خبر دادند. گزارش‌هایی از وقوع انفجارهای مهیب در شهر بندری ینبع عربستان نیز منتشر شده است.

روز گذشته همچنین منابع رسانه‌ای از انفجار در شهر جیزان عربستان خبر داده و تاکید کردند که بیش از پنج انفجار این شهر را به لرزه درآورده است. در پی این حمله ستون‌هایی از دود در شهر جیزان عربستان بلند شد و قطعی برق در چندین منطقه از این شهر گزارش شد. گزارش‌های اولیه حاکی بود که تاسیسات حیاتی در جیزان عربستان هدف حمله موشکی یمنی‌ها قرار گرفته است. برخی منابع عربی هم اعلام کردند که یمن، یک تاسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو در منطقه صنعتی جیزان را هدف قرار داده است.

الگوی ایرانی حمله

منابع یمنی حملات بامداد دیروز یمنی‌ها به عربستان سعودی را با حملات ایران به اهداف نظامی آمریکا در کشورهای عربی مقایسه کرده و گزارش دادند: شدت حمله یمن علیه عربستان، مشابه حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه است. منابع رسانه‌ای گزارش دادند: پاسخ یمنی‌ها علیه عربستان این بار از زمان آغاز حمله به یمن بی‌سابقه بوده است.

نصرالله عامر، عضو شورای‌عالی سیاسی انصارالله در مورد حملات موشکی یمنی‌ها علیه متجاوزین سعودی گفت: حجم و سطح ضربات قبلی را از حافظه خود پاک کنید؛ وضعیت این بار کاملا متفاوت است. محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز در واکنش به تجاوز سعودی به الحدیده یمن هشدار داد: هدف قرار دادن بندر الحدیده به معنای جنگی فراگیر میان یمن و عربستان است. وی افزود: این جنگ جز با توقف همه‌جانبه جنگ از سوی تمامی طرف‌ها، رفع کامل محاصره یمن و خروج تمامی نیروهای خارجی موجود در اراضی یمن به پایان نخواهد رسید.

جنایات رژیم سعودی بی‌پاسخ نخواهد ماند

دفتر سیاسی انصارالله هشدار داد: جنایات اخیر رژیم سعودی بی‌پاسخ نخواهد ماند. دفتر سیاسی انصارالله یمن در واکنش به تجاوز سعودی‌ها به استان الحدیده اعلام کرد: هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی توسط دشمن سعودی در الحدیده و جزیره کمران و در رأس آنها بندر الحدیده، تنشی خطرناک و استمراری بر رویکرد مجازات جمعی و محاصره است. در این بیانیه آمده است: دشمن سعودی تلاش کرد با هدف قرار دادن ارکان زندگی ملت یمن نظیر امکانات حیاتی و زیرساخت‌های لازم، شکست‌های نظامی و سیاسی خود را جبران کند.

انصارالله یمن تاکید کرد: هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و جامعه جهانی را در برابر مسئولیتی اخلاقی و قانونی قرار می‌دهد. دفتر سیاسی انصارالله هشدار داد: جنایات اخیر رژیم سعودی بی‌پاسخ نخواهد ماند و معادله بازدارندگی که ملت، رهبری و نیروهای مسلح ما ترسیم کرده‌اند، روشن و ثابت است. این بیانیه درباره پیامدهای این تجاوز به عربستان سعودی هشدار داد و تصریح کرد: محاصره در برابر محاصره، بنادر در برابر بنادر، تشدید تنش در برابر تشدید تنش و استمرار تجاوزات برای متجاوزان جز خسارت بیشتر به همراه نخواهد داشت.

تجاوز سعودی، تاوان سنگینی برای این رژیم به همراه دارد

وزارت خارجه یمن نیز با صدور بیانیه‌ای در واکنش به تجاوز رژیم سعودی به استان الحدیده یمن تاکید کرد: رژیم عربستان سعودی مسئولیت تمام پیامدهای تحولات ناشی از اقدام جنایتکارانه خود را بر عهده دارد. این بیانیه افزود: رژیم عربستان سعودی به‌جای تن دادن به خواسته به‌حق و عادلانه رفع محاصره یمن، حماقت بزرگی مرتکب شد که هزینه سنگینی برایش خواهد داشت. وزارت خارجه یمن هشدار داد: با هدف قرار گرفتن استان الحدیده توسط رژیم عربستان سعودی، معادله تشدید تنش در برابر تشدید تنش، عنوان مرحله آینده خواهد بود.

هزینه انتقال نفت عربستان سه برابر شد

جنگ در غرب آسیا برای رژیم سعودی تبعات مالی هنگفتی داشته است و این زیان و ضرر در نتیجه حماقت سعودی در یمن، بیشتر نیز خواهد شد. در همین زمینه، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که با بسته شدن تنگه هرمز و باب‌المندب، ریاض بخشی از صادرات خود را از مسیر مصر و کانال سوئز انجام می‌دهد. در نتیجه، زمان حمل به مشتریان آسیایی از ۱۹ به ۴۸ روز و هزینه سوخت هر نفتکش از حدود یک میلیون دلار به حدود سه میلیون دلار افزایش یافته که یک میلیون دلار هم عوارض کانال سوئز به آن اضافه می‌شود. همچنین طبق گزارش رویترز، از هفت میلیون بشکه صادرات روزانه عربستان، فقط ۵/۲ میلیون بشکه از مسیر کانال سوئز در مصر قابل انتقال است.

پروژه ده‌ها میلیارد دلاری آرامکو زیر آتش یمن

روز گذشته، انصارالله یمن در پاسخ به تجاوزات و شرارت‌های عربستان سعودی، پالایشگاه جیزان را مورد هدف قرار داد. همچنین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد مخازن این پالایشگاه در حال سوختن است و حرارت شدید و غیر معمولی ایجاد کرده است. پالایشگاه جیزان در جنوب ‌غرب عربستان سعودی وابسته به شرکت آرامکو، با ظرفیت طراحی‌شده پالایش ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های پالایشی و صنعتی این کشور به‌شمار می‌رود. این مجموعه که در ساحل دریای سرخ و در نزدیکی مرز یمن قرار دارد، بخشی از یک مجتمع یکپارچه پالایش، پتروشیمی و تولید برق است و نقشی کلیدی در امنیت انرژی و توسعه اقتصادی منطقه استراتژیک جیزان ایفا می‌کند.

آمارها نشان می‌دهد هزینه این پروژه در طول زمان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و از برآوردهای اولیه حدود هفت میلیارد دلار به حدود ۲۱ میلیارد دلار برای کل مجتمع جیزان رسید. این مجموعه علاوه بر تولید سوخت‌هایی مانند بنزین، گازوئیل و سوخت جت، نقش مهمی در تامین برق و پشتیبانی از زیرساخت‌های صنعتی کشور عربستان نیز دارد. از منظر راهبردی، موقعیت جغرافیایی جیزان در ساحل دریای سرخ و نزدیکی به یمن، به این پالایشگاه اهمیت مضاعف داده است یمن با هدف قرار دادن این پالایشگاه تاثیر مهمی بر تولید سوخت، امنیت انرژی، حمل‌ونقل و فضای روانی بازار نفت گذاشت.