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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

منبع یمنی: ۳ نفتکش سعودی در ۴۸ ساعت گذشته هدف قرار گرفتند

منبع یمنی: ۳ نفتکش سعودی در ۴۸ ساعت گذشته هدف قرار گرفتند

یک منبع یمنی از هدف قرار گرفتن سه نفتکش سعودی توسط نیروهای مسلح یمن در ۴۸ ساعت گذشته و تداوم ممنوعیت عبور کشتی‌های سعودی از تنگه باب‌المندب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع یمنی به شبکه المیادین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور طی ۴۸ ساعت گذشته سه نفتکش سعودی را هدف قرار داده‌اند.

این منبع همچنین گفت که از روز دوشنبه گذشته تاکنون، در مجموع ۱۶ کشتی سعودی پس از ممانعت از عبور، ناچار به بازگشت شده‌اند.

به گفته این منبع، از زمان اجرای محاصره دریایی یمن از سوی عربستان، تاکنون هیچ نفتکش سعودی، چه در مسیر رفت و چه در مسیر بازگشت، موفق به عبور از تنگه باب‌المندب نشده است.

این منبع در پایان تأکید کرد که تصمیم ممنوعیت عبور کشتی‌های سعودی همچنان به قوت خود باقی است و نیروهای مسلح یمن اجازه عبور هیچ کشتی سعودی را نخواهند داد.

کد مطلب 6900077

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