رئیس داوران کن از فیلم برتر جشنواره امسال دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی جشنواره کن اعلام کرد در این نشست خبری که برای پنجمین بار در تاریخ برگزاری جشنواره کن برگزار شد، اعضاء هیئت داوری شامل ژان بالیبار، الکساندرا ماریا لارا، ناتالی پورتمن، مرجانه ساتراپی، رشید بوغریب، سرجیو کاستلیتو، آلفونسو کوارون و آپیچاتپنگ ویراستاکول حضور داشتند.

جایزه نخل طلا جشنواره امسال به فیلم فرانسوی "کلاس" به کارگردانی لورن کانته رسید. این فیلم که در لحظه‌های آخر به فهرست 22 فیلم بخش مسابقه اضافه شد، در آخرین روز نمایش فیلم‌های بخش مسابقه رسمی به نمایش درآمد. تا پیش از نمایش "کلاس" چند فیلم دیگر به عنوان مدعیان اصلی جایزه نخل طلا مطرح بودند.





لورن کانته برای فیلم "کلاس" برنده جایزه نخل طلا شد

پن درباره انتخاب "کلاس" به عنوان فیلم برتر جشنواره کن 61 گفت: واقعا اعتقاد داریم این فیلم هر روز جشنواره که پخش می‌شد، ما باز همین واکنش را نشان می‌دادیم. سخاوت فیلم "کلاس" باعث شد جایزه اصلی را دریافت کند و تصور نمی‌کنم این مسئله هیچ ارتباطی با برنامه‌ریزی داشته باشد.

"کلاس" در حالی جایزه نخل طلا کن امسال را از آن خود کرد که بسیاری از منتقدان تا روزهای آخر مستند انیمیشن "والس با بشیر" آری فولمن از رژیم صهیونیستی را بخت‌ اصلی برای دریافت جایزه اصلی می‌دانستند. این فیلم درباره قتل عام سال 1982 در دو اردوگاه صبرا و شتیلا در لبنان به دست شبه‌نظامیان مسیحی است که با حمایت اسرائیل انجام شد.

رئیس هیئت داوران درباره بی‌نصیب ماندن انیمیشن "والس با بشیر" از جشنواره امسال گفت: این جنجال‌ها بی‌معنی است. هیئت داوری جشنواره کار خود را مستقل انجام داد و به هیچ عنوان تحت تاثیر نبود. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که ما تنها چند جایزه داشتیم. بعضی ها از جمله خود من اعتقاد داشتند "والس با بشیر" فیلمی باارزش است.

پن افزود: همانطور که در جریان برگزاری جشنواره گفتم، گاهی اتفاقاتی می‌افتاد که همه ما حس می‌کردیم روی یک مورد توافق نظر داریم، اما بعد موردی دیگر پیش می‌آمد و ما را به سمت دیگر می‌برد. به این سوال نمی‌توان یک پاسخ خوب داد. در مجموع "والس با بشیر" فیلمی خوب بود. در عین حال فکر می‌کنم این فیلمی است که یا بدون ما تماشاگران خود را پیدا می‌کند.

"کلاس" بر اساس رمان زندگینامه شخصی فرانسوا بگودو ساخته شده و خود بگودو در آن نقش یک معلم فرانسوی جوان را بازی می‌کند که باید با دانش‌آموزان شورشی کلاس مواجه شود. در کمدی تراژدی "کلاس" مضامینی چون نژاد، شکاف بین نسل‌ها، حقیقت و تعصب مورد توجه قرار گرفته است."کلاس" اولین فیلم فرانسوی از سال 1987 است که نخل طلا کن را از آن خود کرد.

فیلمساز و کارگردان برنده اسکار بار دیگر با دفاع از انتخاب "کلاس" به عنوان فیلم شایسته نخل طلا گفت: یکی از دلایلی که باعث شد همه ما در مورد اعطاء جایزه اصلی به این فیلم به توافق برسیم، توجه به هنر فیلم بود. این فیلمی کاملا بی‌نقص است. تمام نقش‌آفرینی‌ها و کل متن آن جادویی است.

پن ادامه داد: "کلاس" حاوی همه آن چیزی است که از یک فیلم انتظار دارید. فراتر از تمام مسائل، موضوع‌هایی که فیلم به آن می‌پردازد، آنچه با آن رو به رو می‌شود، و فراتر از زمان بودن فیلم همه ما اعضاء هیئت داوری را کاملا تحت تاثیر قرار داد.

آلفونسو کوارون کارگردان مکزیکی و دیگر عضو هیئت داوری نیز درباره انتخاب "کلاس" به عنوان فیلم برتر جشنواره کن 61، گفت: این از معدود فیلم‌هایی است که می‌توانید از آن به عنوان سینمای برتر یاد کنید، سینمایی که واقعا می‌توان آن را با تماشاگران جوان قسمت کرد.

سرجیو کاستلیتو بازیگر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایتالیایی نیز ویژگی‌های روایی فیلم "کلاس" را حیرت‌انگیز توصیف کرد و گفت: این فیلمی است که هر چند در دو ساعت، یک دوره زمانی یکساله را دربر می‌گیرد، اما انگار زنده فیلمبرداری شده است. نگاه اجتماعی فیلم ابعادی جهانی دارد.

ژان بالیبار بازیگر زن فرانسوی نیز بی‌ادعا بودن فیلم "کلاس" را تحسین کرد و گفت: به اعتقاد من بالاترین شکل بیان هنر در تناقض نهفته است و حقایق تلخ و امیدهای آن و این ویژگی ها در فیلم کانته دیده می‌شود.

سینمای ایتالیا با دریافت دو جایزه از جشنواره کن 2008 پس از چند سال حضوری موفق داشت. درام مافیایی "گومورا" به کارگردانی ماتیو گارونه جایزه بزرگ هیئت داوران کن را دریافت کرد و جایزه هیئت داوران به پائولو سورنتینو ایتالیایی برای فیلم "ستاره" رسید.

امسال جایزه بهترین کارگردان جشنواره کن را نوری بیلگه جیلان فیلمساز ترکیه‌ای برد و برادران بلژیکی ژان ـ پی‌یر و لوک داردن برای "سکوت لورنا" برنده جایزه بهترین فیلمنامه شدند. بنیچیو دل تورو با فیلم حماسی "چه" استیون سودربرگ بهترین بازیگر مرد و ساندرا کورولونی برای بازی در درام "خط عبور" ساخته والتر سالس و دانیلا توماس بهترین بازیگر زن شدند.

فیلم بریتانیایی "گرسنگی" ساخته استیو مک‌کوئین نیز جایزه دوربین طلایی بهترین فیلم اول جشنواره امسال را برد و جایزه نخل طلا بهترین فیلم کوتاه جشنواره به فیلم رومانیایی "مگاترون" ساخته ماریان کریسان اعطا شد. ضمن اینکه کاترین دونوو بازیگر قدیمی سینمای فرانسه وکلینت ایستوود بازیگر و فیلمساز آمریکایی جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت کردند.

شصت و یکمین جشنواره فیلم کن از 14 مه با نمایش فیلم "کوری" فرناندو میره‌یس آغاز شد و روز یکشنبه با نمایش "چی شد؟" بری لوینسن با بازی رابرت دنیرو و اعطاء جوایز بخش مسابقه رسمی جشنواره به پایان ‌رسید.