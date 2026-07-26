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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

مسابقات منطقه‌ای فوتسال فرزندان مهر در زنجان آغاز شد

مسابقات منطقه‌ای فوتسال فرزندان مهر در زنجان آغاز شد

زنجان-  نوزدهمین دوره مسابقات منطقه‌ای فوتسال فرزندان مهر با حضور هشت استان منطقه شمال‌غرب کشور روز یکشنبه به میزبانی زنجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مدیر کل بهزیستی استان زنجان در مراسم افتتاحیه این مسابقات، افزود: این رخداد از سوم تا ششم مرداد سال جاری به میزبانی زنجان برگزار می‌شود.

مریم کرمی افزود: این رویداد ورزشی و تربیتی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه کار گروهی و شناسایی استعدادهای ورزشی در میان فرزندان تحت پوشش بهزیستی برنامه‌ریزی شده است.

وی اظهار داشت: این مسابقات در رده سنی ۱۱ تا ۱۴ سال و با حضور فرزندان مراکز و کودکان امدادبگیر برگزار می‌شود و زنجان در این دوره، میزبان رقابت‌های منطقه شمال‌غرب کشور است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه این مسابقات به صورت همزمان در چهار منطقه کشور برگزار می‌شود، گفت: تیم‌های برتر هر منطقه به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد و در رقابت‌های نهایی حضور خواهند داشت.

وی اضافه کرد: فراهم کردن زمینه رشد همه‌جانبه کودکان و نوجوانان تحت پوشش از مهم‌ترین مسئولیت‌ها و تکالیف بهزیستی است و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و تربیتی نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

کرمی خاطر نشان کرد: این مسابقات ظرفیت مناسبی برای تقویت اعتماد به نفس، نشاط اجتماعی و همدلی میان فرزندان تحت حمایت بهزیستی فراهم می‌کند و می‌تواند نقش موثری در شکوفایی استعدادهای آنان داشته باشد.

کد مطلب 6899836

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