به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بهزیستی استان زنجان در مراسم افتتاحیه این مسابقات، افزود: این رخداد از سوم تا ششم مرداد سال جاری به میزبانی زنجان برگزار می‌شود.

مریم کرمی افزود: این رویداد ورزشی و تربیتی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه کار گروهی و شناسایی استعدادهای ورزشی در میان فرزندان تحت پوشش بهزیستی برنامه‌ریزی شده است.

وی اظهار داشت: این مسابقات در رده سنی ۱۱ تا ۱۴ سال و با حضور فرزندان مراکز و کودکان امدادبگیر برگزار می‌شود و زنجان در این دوره، میزبان رقابت‌های منطقه شمال‌غرب کشور است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه این مسابقات به صورت همزمان در چهار منطقه کشور برگزار می‌شود، گفت: تیم‌های برتر هر منطقه به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد و در رقابت‌های نهایی حضور خواهند داشت.

وی اضافه کرد: فراهم کردن زمینه رشد همه‌جانبه کودکان و نوجوانان تحت پوشش از مهم‌ترین مسئولیت‌ها و تکالیف بهزیستی است و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و تربیتی نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

کرمی خاطر نشان کرد: این مسابقات ظرفیت مناسبی برای تقویت اعتماد به نفس، نشاط اجتماعی و همدلی میان فرزندان تحت حمایت بهزیستی فراهم می‌کند و می‌تواند نقش موثری در شکوفایی استعدادهای آنان داشته باشد.