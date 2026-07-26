به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بهزیستی استان زنجان در مراسم افتتاحیه این مسابقات، افزود: این رخداد از سوم تا ششم مرداد سال جاری به میزبانی زنجان برگزار میشود.
مریم کرمی افزود: این رویداد ورزشی و تربیتی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه کار گروهی و شناسایی استعدادهای ورزشی در میان فرزندان تحت پوشش بهزیستی برنامهریزی شده است.
وی اظهار داشت: این مسابقات در رده سنی ۱۱ تا ۱۴ سال و با حضور فرزندان مراکز و کودکان امدادبگیر برگزار میشود و زنجان در این دوره، میزبان رقابتهای منطقه شمالغرب کشور است.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه این مسابقات به صورت همزمان در چهار منطقه کشور برگزار میشود، گفت: تیمهای برتر هر منطقه به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد و در رقابتهای نهایی حضور خواهند داشت.
وی اضافه کرد: فراهم کردن زمینه رشد همهجانبه کودکان و نوجوانان تحت پوشش از مهمترین مسئولیتها و تکالیف بهزیستی است و برگزاری برنامههای فرهنگی، ورزشی و تربیتی نیز در همین راستا دنبال میشود.
کرمی خاطر نشان کرد: این مسابقات ظرفیت مناسبی برای تقویت اعتماد به نفس، نشاط اجتماعی و همدلی میان فرزندان تحت حمایت بهزیستی فراهم میکند و میتواند نقش موثری در شکوفایی استعدادهای آنان داشته باشد.
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