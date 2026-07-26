بررسی شکایت یک شرکت فضای سبزی از مدیریت شهری در استانداری البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، در راستای اجرای بند (ب) ماده (۲) قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات، جلسه هیئت رسیدگی به شکایات به ریاست علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، و با حضور فرزین بهنامی‌فر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز، به همراه دیگر اعضای هیئت در استانداری البرز برگزار شد.

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این جلسه با هدف بررسی شکایت شرکت توسعه سبز چنار از شهرداری کرج در خصوص عدم رعایت بخشنامه‌ها و ضوابط ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد.

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در این نشست، مستندات و دفاعیات طرفین مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت ضمن استماع اظهارات نمایندگان شرکت و شهرداری کرج، ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی پرونده را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بررسی کردند.

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بر اساس این گزارش، پس از جمع‌بندی نظرات و بررسی اسناد و مدارک، تصمیم نهایی هیئت مطابق با ضوابط قانونی و در چارچوب اختیارات مقرر اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.