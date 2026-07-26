۳۲ هزارلیتر گازوئیل قاچاق در دشتی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد احمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان دشتی، هنگام کنترل خودروها در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی تانکردار مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی افزود: در بازرسی از تریلی توقیفی، مقدار ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه کشف شد.

وی بیان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

احمدی خاطر نشان کرد: سوخت مکشوفه به شرکت ملی فراورده های نفتی استان تحویل و راننده متخلف به مرجع قضایی معرفی شد.