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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲

۳۲ هزارلیتر گازوئیل قاچاق در دشتی کشف شد

۳۲ هزارلیتر گازوئیل قاچاق در دشتی کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دشتی از توقیف یک دستگاه تریلی تانکردار و کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد احمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان دشتی، هنگام کنترل خودروها در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی تانکردار مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی افزود: در بازرسی از تریلی توقیفی، مقدار ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه کشف شد.

وی بیان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

احمدی خاطر نشان کرد: سوخت مکشوفه به شرکت ملی فراورده های نفتی استان تحویل و راننده متخلف به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6899997

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