کشف ۴ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در آوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صفری اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش آبگرم هنگام گشتزنی در بلوار اصلی شهر آبگرم به یک دستگاه کامیونت ایسوزو مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از بررسی مدارک راننده، تطبیق بار با اسناد موجود و بازرسی از خودرو، موفق به کشف ۴ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان آوج با اشاره به دستگیری راننده خودرو، تصریح کرد: ارزش محموله کشفشده برابر نظر کارشناسان، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
صفری خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق سوخت و سایر جرائم، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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