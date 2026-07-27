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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

سردار شرفی: تصادفات فوتی زائران اربعین به صفر رسیده است

سردار شرفی: تصادفات فوتی زائران اربعین به صفر رسیده است

کرمانشاه - رئیس قرارگاه اربعین انتظامی کشور از کاهش ۱۰۰ درصدی تصادفات فوتی خبر داد و گفت: خوشبختانه از آغاز سفر اربعین تا ۴ مرداد هیچ تصادف منجر به فوتی برای زائران نداشته ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی صبح دوشنبه در قرارگاه اربعین انتظامی کشور که در مرز خسروی برگزار شد، اظهار داشت: علاوه بر کاهش ۱۰۰ درصدی تلفات رانندگی، در تصادفات جرحی نیز ۲۵ درصد کاهش داشته ایم.

وی همچنین با اشاره به ثبت نام بیش از ۲ میلیون زائر برای تشرف به کربلا، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشرف شده اند و ۴۰۰ هزار نفر آن ها به کشور بازگشته اند.

سردار شرفی در خصوص وضعیت پارکینگ ها نیز گفت: با تلاش های صورت گرفته برای پارک ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو ظرفیت ایجاد شده است تا مشکل جای پارک به حداقل برسد.

رئیس قرارگاه اربعین فراجا تصریح کرد: در حوزه صدور گذرنامه هم تاکنون در این ایام ۳۰۲ هزار جلد گذرنامه عادی و ۶۸۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی صادر شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه ۱۰ هزار نیروی پلیس مشغول خدمت به زوار اربعین هستند، گفت: ۲۰ کمیته مرکزی و ۸ قرارگاه استانی نیز تشکیل و برنامه ریزی های لازم را برای خدمات رسانی هرچه بهتر به مردم مدیریت می کنند.

کد مطلب 6900353

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