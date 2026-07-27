یک جایزه از پاریس و یک حضور جهانی برای «دوچرخه آبی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش ساعدپناه و تهیه‌کنندگی سعید نجاتی و محصول باشگاه فیلم اشراق، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم و دریافت دیپلم افتخار از جشنواره بین‌المللی فیلم سینماتیک پاریس ۲۰۲۶ شد.

فیلم «دوچرخه آبی» همچنین در برنامه نمایش رسمی جشنواره قرار گرفته و در رویداد حضوری این جشنواره در سینمای L’Escurial پاریس روزهای ۱۰ و ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ برابر با اول و دوم آگوست ۲۰۲۶ به نمایش درخواهد آمد.

جشنواره بین‌المللی فیلم سینماتیک پاریس با هدف حمایت از فیلمسازان مستقل، کشف و معرفی استعدادهای تازه سینما، نمایش آثار خلاقانه از سراسر جهان و ایجاد ارتباط میان فیلمسازان، مخاطبان و فعالان حرفه‌ای صنعت سینما برگزار می‌شود.

همچنین این فیلم کوتاه، به بخش مسابقه اصلی فیلم‌های داستانی کُردی هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوبانی (Kobani International Film Festival ۲۰۲۶) راه پیدا کرد.

هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوبانی از ۱۳ تا ۱۵ شهریور برابر با ۴ تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و میزبان جمعی از فیلمسازان و آثار منتخب از کشورهای مختلف جهان خواهد بود. این جشنواره در سال‌های اخیر به یکی از رویدادهای مهم سینمای کردی و سینمای مستقل منطقه تبدیل شده و بستری برای معرفی آثار با مضامین فرهنگی، اجتماعی و انسانی فراهم کرده است.

«دوچرخه آبی» روایتی اجتماعی و انسانی از زندگی یک معلم در روستایی کوهستانی در منطقه اورامانات است؛ داستانی درباره فقدان، همدلی، بخشش و پیوند انسان‌ها که در قالب نماد یک دوچرخه آبی روایت می‌شود.

آرمین عزیزی، اردشیر احمدی، متین ویسی، ژیران احدی، عمران مرادی، آزاد کریمیان، آسیه خدرلکی و دلارام احمدی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» عبارتند از کارگردان: سیاوش ساعدپناه، نویسندگان: سیاوش ساعدپناه، وحید احمدی و بهمن شریفی، دستیار اول کارگردان: متین شیخ نصرالهی، دستیار دوم کارگردان: سرکوت نیکدل، تدوینگر: وحید احمدی، منشی صحنه: گیتا فیضی، عکاس: فرهاد مطاعی، گریم: رعنا خالدی، مدیر فیلمبرداری: نوید زارع، دستیار اول فیلمبردار: سیروان خضری، دستیار دوم فیلمبردار: فرشید محمدی، دستیار سوم فیلمبردار: پارسا خدری، تصویر هوایی: فرهاد مطاعی، طراحان صحنه: محی الدین آین، معین صفایی پور و شرمین احمدی نژاد، طراح لباس: سیاوش ساعدپناه و آرتیا ساعدپناه، مدیر صدابرداری: ایرج نوروزی، دستیار صدابردار: هیمن کریمی، صداگذار: نعمت نارنجی، اصلاح رنگ: فرهاد سنندجی، جلوه ها ویژه: هیمن مهرشاد، مدیر تولید: افشین ملکی، گرافیست: سیاوش ساعدپناه، جانشین تولید: شرمین احمدی نژاد، دستیار تولید: ماهان جواهری، آهنگسازان: اردوان میرانی و آرتین حامدی، هند پن: آرتین قادر پناه، تدارکات و حمل و نقل: طاها کریمی، سیروان معروفی، رزگار بندول، محمد رحمانی، جبار امینی، جبار عبدی و کوهسار رحیم زاده، بازیگردان: عمران مرادی، مترجم: میلاد فتحیانی، پخش داخلی: مهتاب ابراهیمی، جانشین تهیه کننده: مهدیه غلامحسینی، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی: آزاده فضلی، تهیه کننده: سعید نجاتی، محصول باشگاه فیلم اشراق.