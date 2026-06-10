«پاستا آلفردو» از آلبانی جایزه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» به نویسندگی و کارگردانی لیلا نوعی و تهیه‌کنندگی سید رهام رسولی، در ادامه حضور جهانی خود در سیزدهمین دوره جشنواره «دِئا اوپن ایر» در کشور آلبانی به رقابت پرداخت و توانست به عنوان بهترین فیلم کوتاه دانشجویی این جشنواره معرفی شود.

جشنواره «دِئا اوپن ایر» با هدف ارائه فیلم‌ها در بخش مسابقه، با هدف ایجاد فضایی بین‌المللی برای ارتباط بین فیلمسازان، دانشجویان، منتقدان، محققان و مخاطبان برگزار می‌شود. سیزدهمین دوره این جشنواره از ۱۱ تا ۱۵ خرداد برابر با اول تا ۵ ژوئن ۲۰۲۶ در شهر تیرانا پایتخت آلبانی برگزار شد و فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» که در بخش دانشجویی این جشنواره به رقابت پرداخت، در روز ۱۵ خرداد در جشنواره اکران شد و توانست عنوان بهترین فیلم این بخش را از آن خود کند.

پیش از این نیز این فیلم کوتاه در بیست‌ و یکمین دوره جشنواره دِچیمینوتی ایتالیا، بیست‌وسومین دوره جشنواره کورتیزونچی ایتالیا، سی‌وسومین دوره جشنواره سنت آنا روسیه و بخش رقابتی چهاردهمین دوره جشنواره FERFILM کوزوو به رقابت پرداخته بود.

در «پاستا آلفردو» که در ۲ روز فیلمبرداری داخلی و خارجی در شهرک اکباتان تولید شده است، محنا سیدی، سعید نجاتی و سیما خان‌وکیلی، باربد فرشید زاده و محمدرضا آرین صدر، ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان فیلم نیز آمده است: «نیلوفر، دختری ۱۴ ساله‌ است که تلاش می‌کند با برگزاری جشن تولد برای گربه‌اش و پختن پاستا، لحظه‌ای گرما به فضای سرد خانه بیاورد و ...»

عوامل فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» عبارتند از نویسنده و کارگردان: لیلا نوعی، تهیه‌کننده: سید رهام رسولی، مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، طراح صحنه و لباس: فراز مدیری، تدوین: پگاه احمدی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، دستیار اول کارگردان: محدثه جودی، منشی صحنه: محدثه رضایی، صدابردار: میلاد ملکی، طراحی و ترکیب صدا: سلمان ابوذر، موسیقی: سبحان ابوذر، طراح چهره‌پردازی: زهرا امرالهی، دستیار اول فیلمبردار: مهدی رمضانی، گروه فیلمبرداری: مرتضی قره گوزلو، محمد مشایی، علیرضا نجیب، دستیار چهره‌پرداز: نورالهدی معصومی، دستیار صحنه: محمد ثامر، بابک نیوشادان، دستیار لباس: محیا غلامی، ساخت تیزر: امید میرزایی، عکاس: محمدرضا عبدلی، مدیر تولید: رضا احمدی، مشاور تولید: محمدرضا همایی، تدارکات: هانی زنگنه، سرمایه گذاران: سید رهام رسولی و لیلا نوعی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، پخش بین‌المللی فیلم: وارکانا پروداکشنز.