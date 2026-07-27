میدان آیینی کوثر کرمان میزبان آثار «سرو سرخ خاک مقدس» شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا محمدی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری چهارمین سوگواره هنری «سرو سرخ خاک مقدس» در میدان آیینی کوثر، بر اهمیت بهره‌گیری از زبان هنر برای ترویج فرهنگ ایثار، عاشورا و آیین‌های مذهبی تأکید کرد.

وی افزود: میدان آیینی کوثر به‌عنوان بستری برای تعاملات اجتماعی و فرهنگی شهروندان، این روزها میزبان جمعی از هنرمندان متعهد کشور است که در چهارمین دوره سوگواره «سرو سرخ خاک مقدس»، مفاهیم عمیق عاشورایی و آیین‌های ملی ـ مذهبی را در قالب هنر «علم» و «کتیبه» بازآفرینی می‌کنند.

وی با ارائه گزارشی از ابعاد این رویداد افزود: مشارکت ۳۲۶ هنرمند از ۲۷ شهر کشور و ارسال ۹۹۰ اثر به دبیرخانه سوگواره، نشان‌دهنده جایگاه ملی این رویداد فرهنگی و هنری است که پس از سه مرحله داوری تخصصی، ۶۰ اثر در بخش «علم» و ۱۰ اثر در بخش «کتیبه» برای اجرا در فضای باز میدان آیینی کوثر انتخاب شده‌اند.

محمدی، با بیان اینکه حمایت از چنین رویدادهایی در راستای افزایش سرانه فعالیت‌های فرهنگی و تقویت نشاط معنوی شهروندان انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: آثار برگزیده امسال از نظر کیفی، رشد چشمگیری نسبت به دوره‌های گذشته داشته‌اند و حضور هنرمندان از نقاط مختلف کشور، فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه و ترویج هنرهای آیینی در کرمان فراهم کرده است.

وی در پایان با اشاره به سطح کیفی مطلوب آثار، از عموم شهروندان، به‌ویژه هنردوستان، دعوت کرد با حضور در میدان آیینی کوثر از این نمایشگاه بازدید کنند.

گفتنی است چهارمین سوگواره هنری «سرو سرخ خاک مقدس» از سوم مردادماه آغاز شده و تا نهم مرداد ۱۴۰۵ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.