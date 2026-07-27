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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

محکومیت بیش از ۱۵ میلیارد ریالی متصدی کارگاه تیرچه‌بلوک در گیلان

محکومیت بیش از ۱۵ میلیارد ریالی متصدی کارگاه تیرچه‌بلوک در گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت متصدی یک کارگاه تیرچه‌بلوک متخلف به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها گفت: شعبه هیئت ششم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده تقلب در فروش تیرچه و فوم که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر نصب پارچه و پلمب به مدت ۱۰روز متخلف را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه همچنین ۲میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به محکومیت اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان اتاق اصناف گزارش این تخلف را پس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6900531

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