کاهش ۷ درصدی ورود خودرو به قم در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدی اطهر پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت ورود بیش از ۲۳ میلیون و ۵۴۷ هزار دستگاه خودرو به استان قم در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که بیش از ۲۵ میلیون و ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد استان شده بود، کاهش ۷ درصدی را نشان میدهد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم افزود: دادههای اعلام شده بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانههای ترددشمار جادهای استان استخراج شده و بیانگر وضعیت تردد خودروها در محورهای مواصلاتی قم طی چهار ماهه نخست سال جاری است.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای ثبت شده، بیش از ۱۴ درصد از مجموع وسایل نقلیه عبوری در محورهای استان را خودروهای سنگین تشکیل دادهاند که سهم قابل توجهی از ترددهای جادهای این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است.
بیشترین تردد در محور قم ـ کاشان ثبت شد
محمدی اطهر گفت: بیشترین میزان ورود خودرو به استان در این مدت از طریق محور کمربندی قم ـ کاشان ثبت شده است که بیش از ۹ میلیون و ۲۲۳ هزار دستگاه خودرو از این مسیر وارد استان شدهاند.
وی افزود: در مقابل، محور قدیم کاشان ـ قم کمترین میزان ورود خودرو را به خود اختصاص داده و طی چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۳۰۹ هزار دستگاه خودرو از این محور وارد استان قم شدهاند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم با اشاره به دیگر شاخصهای ترافیکی اظهار کرد: سرعت متوسط ثبت شده خودروها در محورهای استان طی این مدت نزدیک به ۸۱ کیلومتر بر ساعت بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعات یاد شده با استفاده از سامانههای هوشمند مستقر در محورهای مواصلاتی استان به صورت مستمر ثبت، پایش و تحلیل میشود.
سامانههای هوشمند راهها بهروز میشوند
محمدی اطهر با اشاره به تجهیزات هوشمند مستقر در راههای استان گفت: در حال حاضر ۸۰ دستگاه سامانه ترددشمار جادهای وظیفه پایش تردد خودروها در محورهای استان قم را بر عهده دارند.
وی افزود: همچنین ۸۲ دستگاه دوربین ثبت تخلف، ۳۳ دستگاه دوربین نظارت تصویری، چهار دستگاه سامانه عکسبرداری ثابت، چهار دستگاه تابلوی پیام متغیر، یک دستگاه دوربین ترددشمار و یک دستگاه سامانه توزین در حال حرکت در سطح راههای استان فعال هستند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم ادامه داد: علاوه بر این، یک سامانه پلاکخوان در ورودی و خروجی پایانه مسافری کوثر شهرستان قم، ۷۹ دستگاه بیسیم دستی و خودرویی و ۱۳۷ دستگاه سامانه ردیاب خودرویی نیز از دیگر تجهیزات هوشمند تحت مدیریت این مرکز به شمار میروند.
وی گفت: توسعه کمی و کیفی سامانههای هوشمند جادهای با هدف ارتقای کنترل، هدایت و پایش ترافیک همواره در دستور کار قرار دارد و متناسب با نیاز، هر سال نسبت به تقویت این زیرساختها اقدام میشود.
ورود خودرو در تیرماه افزایش یافت
محمدی اطهر در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ترددهای تیرماه اشاره کرد و افزود: طی تیرماه سال جاری بیش از ۶ میلیون و هشت هزار دستگاه خودرو وارد استان قم شدهاند.
وی تصریح کرد: مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که ورود خودرو به استان در تیرماه امسال با رشد ۲ درصدی همراه بوده است.
قم- سرپرست مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم از کاهش ۷ درصدی ورود خودرو به این استان در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدی اطهر پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت ورود بیش از ۲۳ میلیون و ۵۴۷ هزار دستگاه خودرو به استان قم در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که بیش از ۲۵ میلیون و ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد استان شده بود، کاهش ۷ درصدی را نشان میدهد.
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