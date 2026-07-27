تخصص ایران در جنگ نامتقارن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: سخنگویان سپاه و ارتش در موضعگیریهای جداگانهای به نکات مهم و حائزاهمیتی پرداختند که باید پیرامون آن تحلیل و تفسیر کرد. سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگویی با بیان اینکه طی ۱۵ روز نبرد (از ۱۷ تا ۳۱ تیر)، نیروهای مسلح ایران ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاههای آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند، گفت: در حملات ایران، همچنان ۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی (که هشت پهپاد آکبند بودند)، یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ در داخل شلتر، یک هواپیمای P۸، یک هواپیمای ترابریC۱۷ و هشت هواپیمای سوخترسان منهدم شدند.
او خبر داد: تعداد کشتههای آمریکایی در عملیات نصر ۲، بیش از ۲۰۰ نفر است؛ تعداد مجروحین بسیار بیشتر از این رقم است. مردم آمریکا اجازه ندهند فرماندهان دروغگویشان، آنها را احمق فرض کنند. سخنگوی سپاه پیامی هم به صهیونیستها منتقل کرد و گفت: اگر اسرائیل دوباره به جنگ برگردد بلای بزرگی بر سرش میآوریم. چهارم مرداد امیر سرتیپ اکرمینیا، سخنگوی ارتش در برنامه تلویزیونی حضور یافت و با اشاره به سناریوهای احتمالی آمریکا در مقابل ایران گفت: یکی از راهبردهای آمریکا خروج از جنگ است البته اگر صهیونیستها اجازه بدهند.
عدم راهبرد مشخص و منسجم در طرف آمریکایی، گسترش جنگ در صورت اصرار متجاوزان، ورود تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش، هم جنگیدن در میدان با آمریکای تروریست و هم افزایش ارتقای توان دفاعی دیگر محورهای مطرح شده از سوی این مقام عالیرتبه آجا بود. مواضع دو فرمانده نیروهای مسلح نشان میدهد، صهیونیستها تمایل زیادی به جنگ دارند تا بقای خود را تضمین کنند، اما آمریکا میترسد در یک جنگ بیپایان و پرهزینه مانند عراق و افغانستان در باطلاق گیر کند. به همین جهت سپاه و ارتش به صراحت اعلام کردند، در صورتی که فرزند ناخلف آمریکا بخواهد پا را از گلیمش درازتر و تجاوزی علیه کشورمان آغاز کند، این بار با ضرباتی روبهرو میشود که تاکنون تجربه نکردهاند؛ صبر ایران هم حد و اندازهای دارد.
عدم راهبرد منسجم از سوی آمریکاییها یک پیام دارد. آنها در حال آزمون و خطا هستند. به عبارتی نمیدانند چگونه باید با ایران برخورد کنند، چون هیچکدام از سناریوهایشان همانند تحریم، فشار سیاسی یا تهدید نظامی تا به حال نتیجه نداده است. آنها ترجیح میدهند در قالب جنگ رسانهای، یاوهگویی کنند و دلهرهای در میان ملت ایران بیندازند؛ البته بهترین پاسخ را دلاورمردان نیروهای مسلح دادهاند.
اگر آمریکاییها بر تجاوزات اصرار کنند، جغرافیای جنگ گسترش خواهد یافت. این یک «هشدار بازدارنده» و به منزله آن است، جمهوری اسلامی دیگر فقط در نقاط محدود نمیجنگد، جغرافیا را گسترش میدهد. ضرباتمان ممکن است به منافع آمریکا در منطقه یا حتی فراتر از آن برسد. یادی از حاج قاسم سلیمانی کنیم؛ گفته بود: «جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.» پایانی که برگرفته از تغییر قواعد بازی در میدان رزم است.
ایران مقتدر هم در میدان با آمریکا میجنگد و هم به دنبال تقویت و ارتقای توان دفاعی خود است، چنانچه فرمانده کل ارتش ۳۱ تیر در جمع فرماندهان یگانهای مختلف زمینی، پدافند هوایی و هوایی ارتش در استان اصفهان گفته بود: «میدانستیم دشمن به تفاهمنامه پایبند نخواهد بود و مرتکب حماقت خواهد شد، بنابراین لحظهای را از دست ندادیم و در جهت ارتقای توان رزم خود، گام برداشتیم. با نصرت الهی، قطعا بر مشکلات فائق آمده و دشمن نیز بیش از پیش، در رسیدن به نیات شوم خود، پشیمان خواهد شد.»
وقتی صحبتها و مواضع اقتدارآمیز فرماندهان نظامی را کنار یکدیگر میگذاریم، «اکوسیستم دفاعی مستقل ایران» نمایش داده میشود و به دشمن میفهماند، هرچه بیشتر تحریم کنید، ما را مجبور به تولید تجهیزات پیشرفتهتر میکنید. دوران بزن دررو خیلی وقت است تمام شده است. بزنید، محکمتر میخورید. از سوی دیگر ایران، برگهای دیگری دارد که بخواهد به صورت جدی روی میز جنگ بگذارد، کار برای آمریکا دشوارتر میشود. این برگها چیست؟
تخصص در جنگ نامتقارن پیشرفته: تجهیزات زیاد و پیشرفتهای داریم، اما برگ اصلی ما در تاکتیک است. استفاده از پهپادهای انتحاری در ترکیب با جنگ الکترونیک و موشکهای نقطهزن در یک حمله طوفانی، مولفهای است که آمریکا در دکترین نظامیاش پاسخی برای آن ندارد. عمق استراتژیک در منطقه: یکی دیگر از اقدامات ما، تبدیل کردن تاثیرگذاری به حضور عملیاتی در تمام نقاط حساس منطقه است. اینکه آمریکا را مجبور کنیم در تمام جبههها (یمن، عراق، سوریه، لبنان) همزمان پاسخ دهد، باعث میشود تمرکز آنها بر ایران از بین برود.
غافلگیری دشمن در جنگ: همانطور که بارها بیان شده هنوز تمامی ظرفیتهای نیروهای نظامی وارد صحنه نشدهاند یا حتی در رژهها به صورت رسمی از آنها رونمایی نشده تا بدین وسیله غافلگیری تمییزی برای متجاوزان داشته باشیم. با این حال تا به اینجا با ابتکارات جدید صحنه جنگ را تغییر دادهایم. سرلشکر سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا دیروز (یکشنبه) در آیین رونمایی از دستخط رهبر شهید انقلاب اسلامی که در زمان ریاست جمهوری و بازدید تاریخی از بیمارستان صحرایی حضرت علیبنابیطالب (ع) و عیادت از مجروحان جنگ در چهارم مرداد سال ۱۳۶۷ به نگارش درآمد، با بیان اینکه نیروهای مسلح با بهرهگیری از ابتکارات جدید و تغییر صحنه نبرد، معادلات دشمنان را تحت تاثیر قرار دادهاند، گفت: مقاومت ملت ایران و جبهه مقاومت، نقشی تعیینکننده در تحولات آینده منطقه خواهد داشت.
در فرجام سخن باید تاکید کرد: قدرت دفاعی ایران مثل یک دیوار بلند است. دشمن شاید هنوز بخواهد وارد شود ـ همینگونه نیز خواهد بود و به سادگی پرونده ایران را در بایگانی قرار نمیدهد ـ اما وقتی میبیند دیوار بلند، تجهیزات مدرن و اراده راسخ است، تصمیم میگیرد به جای «دیوارشکنی»، به دنبال معامله بگردد. این یعنی پیروزی در جنگ روانی و انتقال پیام اقتدار. البته معامله با فردی همچون ترامپ هیچ نتیجهای نخواهد داشت. آنچه مهم است و در قالب بیانیهای رسمی توسط شخص اول کشور اعلام شده، انتقامی است که دیر یا زود خواهیم گرفت. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.
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