https://mehrnews.com/x3cHcB ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6903344 استانها کردستان استانها کردستان ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵ اجتماعات مردم گروس در حمایت از انقلاب اسلامی بیجار-مردم دیار گروس با حضور حماسی خود در خیابان از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6903344 کپی شد مطالب مرتبط تجهیزات پیشرفته درمان سرطان به زاهدان رسید اجتماع شبانه مردم دیار گروس جلوهای از وحدت و انسجام ملی همبستگی مردم بیجار در حمایت از انقلاب اسلامی تداوم اجتماع مردم بیجار در حمایت از وطن اربعین در کردستان؛ پیوند فرهنگ عاشورا با هنر و آیینهای بومی برچسبها بیجار اجتماع مردمی حماسه حضور
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