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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵

اجتماعات مردم گروس در حمایت از انقلاب اسلامی

اجتماعات مردم گروس در حمایت از انقلاب اسلامی

بیجار-مردم دیار گروس با حضور حماسی خود در خیابان از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

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کد مطلب 6903344

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