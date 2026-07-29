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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۶

چرخ‌گوشت مچ دست کودک اصفهانی را قطع کرد

چرخ‌گوشت مچ دست کودک اصفهانی را قطع کرد

اصفهان -سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان از قطع شدن مچ دست یک کودک خردسال بر اثر گیر افتادن در چرخ‌گوشت خانگی خبر داد.

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر جزئیات این حادثه دلخراش را تشریح و اظهار کرد: در ساعت ۱۸:۱۷ دقیقه عصر گزارش اضطراری این رخداد به ستاد فرماندهی اعلام شد و بلافاصله وضعیت عملیاتی ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با دریافت این گزارش اکیپ‌های تخصصی نجات از ایستگاه‌های شماره ۱ و ۱۶ با تجهیزات کامل امدادی به محل اعزام شدند. امدادگران پس از حضور در صحنه و ارزیابی شرایط به دلیل حساسیت بالا و لزوم اقدامات تخصصی پزشکی مصدوم را با رعایت پروتکل‌های ایمنی به بیمارستان کاشانی منتقل کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد؛ عملیات حساس رهاسازی دست کودک در فضای درمانی بیمارستان با همکاری نزدیک پزشکان متخصص و تیم‌های نجات آتش‌نشانی انجام شد اما به دلیل شدت آسیب‌های وارده به بافت دست متأسفانه مچ دست این کودک قطع گردید.

دهقانی در پایان با ابراز همدردی عمیق با خانواده آسیب‌دیده از تمامی والدین خواست با توجه به کنجکاوی طبیعی کودکان نظارت بیشتری بر رفتار آن‌ها داشته باشند و وسایل برقی و خطرناک آشپزخانه را به هیچ وجه در دسترس آن‌ها قرار ندهند.

کد مطلب 6903395

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