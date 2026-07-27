۱۶۰۰ تن نهاده دامی میان عشایر آذربایجان غربی توزیع شد

جمال امین عشایری در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به تداوم حمایت از جامعه عشایری اظهار کرد: این میزان نهاده از طریق شبکه تعاونیهای عشایری استان تأمین و در اختیار دامداران قرار گرفته است.
وی همچنین افزود: در سال گذشته نیز در مجموع ۱۸ هزار تن نهاده دامی بین عشایر آذربایجان غربی توزیع شد و روند تأمین و توزیع این نهادهها با هدف پشتیبانی از تولید و حفظ پایداری دامداری عشایری ادامه خواهد داشت.
عشایر آذربایجان غربی سهم مهمی در تولیدات دامی و تأمین بخشی از نیاز بازار به گوشت و فرآوردههای لبنی دارند و تأمین بهموقع نهادههای دامی میتواند نقش مؤثری در کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری و تقویت معیشت این قشر زحمتکش ایفا کند.
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