  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

۱۶۰۰ تن نهاده دامی میان عشایر آذربایجان غربی توزیع شد

۱۶۰۰ تن نهاده دامی میان عشایر آذربایجان غربی توزیع شد

ارومیه - مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی از توزیع هزار و ۶۰۰ تن نهاده دامی میان دامداران عشایری استان در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

جمال امین عشایری در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به تداوم حمایت از جامعه عشایری اظهار کرد: این میزان نهاده از طریق شبکه تعاونی‌های عشایری استان تأمین و در اختیار دامداران قرار گرفته است.

وی همچنین افزود: در سال گذشته نیز در مجموع ۱۸ هزار تن نهاده دامی بین عشایر آذربایجان غربی توزیع شد و روند تأمین و توزیع این نهاده‌ها با هدف پشتیبانی از تولید و حفظ پایداری دامداری عشایری ادامه خواهد داشت.

عشایر آذربایجان غربی سهم مهمی در تولیدات دامی و تأمین بخشی از نیاز بازار به گوشت و فرآورده‌های لبنی دارند و تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت معیشت این قشر زحمتکش ایفا کند.

کد مطلب 6900704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها