رشد ۴۰ درصدی صنعت مرغداری در سراوان؛ ۳۴ واحد جدید در دست احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رستم زهی از جهش خیره‌کننده صنعت طیور در این شهرستان خبر داد و گفت: با استقبال بی‌سابقه سرمایه‌گذاران و حمایت‌های دولت، صنعت پرورش مرغ گوشتی در این خطه مرزی طی یک سال اخیر ۴۰ درصد رشد یافته است.

مدیر جهاد کشاو رزی سراوان با تبیین آخرین وضعیت تولیدات دامی منطقه اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ واحد فعال با توان تولید سالانه ۵ هزار و ۸۰۰ تن گوشت سفید در شهرستان در حال فعالیت هستند که با ارتقای استانداردهای بهداشتی و مدیریتی، نقشی کلیدی در تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به آمار تولید بیان کرد: میزان جوجه‌ریزی در واحدهای فعال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است که این امر نشان‌دهنده انگیزه بالا و اعتماد فعالان این بخش به سیاست‌های حمایتی جهاد کشاورزی است.

رستم زهی از اجرای نهضت توسعه زیرساخت‌های تولید خبر داد و افزود: هم‌اکنون ۳۴ واحد جدید مرغداری در سطح شهرستان در دست ساخت است که از این تعداد، ۹ واحد به پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده‌اند. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سه واحد از این پروژه‌ها تا دهه فجر امسال وارد چرخه تولید می‌شوند.

وی به افتتاحیه‌های اخیر و پیش‌رو نیز اشاره کرد و گفت: پس از بهره‌برداری از یک واحد ۲۰ هزار قطعه‌ای در هفته جهاد کشاورزی، در هفته دولت امسال نیز یک واحد ۴۰ هزار قطعه‌ای در بخش «مهرگان» افتتاح خواهد شد.

مدیرجهاد کشاورزی سراوان ادامه داد: پیش‌بینی می شود با اضافه شدن سه واحد جدید (با ظرفیت ۸۰ هزار قطعه) تا پایان سال ۱۴۰۵، مجموع تولید گوشت سفید شهرستان از مرز ۶ هزار و ۴۰۰ تن عبور کند.

وی تأکید کرد: با تکمیل واحدهای در دست احداث که ظرفیت جوجه‌ریزی ۸۰۰ هزار قطعه در هر دوره را دارند، تحولی ساختاری در ظرفیت‌های تولیدی منطقه رخ خواهد داد و سراوان عملاً به یکی از قطب‌های اصلی تأمین گوشت سفید در استان سیستان و بلوچستان تبدیل می‌شود.

رستم‌زهی ضمن برشمردن آثار اقتصادی این طرح‌ها شامل اشتغال‌زایی مستقیم برای صدها نفر و کاهش وابستگی به واردات، خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی با تمام توان در کنار تولیدکنندگان است؛ تأمین به‌موقع نهاده‌ها، تسهیل در صدور مجوزها، پیگیری تسهیلات بانکی و توسعه زیرساخت‌های جانبی نظیر سردخانه و ناوگان حمل‌ونقل، از اولویت‌های اصلی ما برای تقویت این صنعت است.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان در پایان با تأکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی یادآور شد: تقویت بنیان‌های تولید در بخش دام و طیور، الگویی موفق از توسعه پایدار است که با تداوم آن، سراوان می‌تواند به جایگاهی ممتاز در سطح کشور دست یابد.