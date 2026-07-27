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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

ثبت ۱۱۸ مورد حیوان‌گزیدگی در بندرلنگه از ابتدای سال تاکنون

ثبت ۱۱۸ مورد حیوان‌گزیدگی در بندرلنگه از ابتدای سال تاکنون

بندرعباس- مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه از ثبت ۱۱۸ مورد حیوان‌گزیدگی از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالمی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری هاری اظهار کرد: هاری یک بیماری ویروسی خطرناک و کشنده است که در صورت بروز علائم، تقریبا درمان‌ناپذیر خواهد بود، اما با مراجعه فوری فرد آسیب‌دیده به واحد درمان هاری و دریافت خدمات پیشگیری، می‌توان به‌طور کامل از ابتلا به این بیماری جلوگیری کرد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۸ مورد حیوان‌گزیدگی در شهرستان بندرلنگه ثبت شده که برای همه موارد، اقدامات لازم شامل شست‌وشوی محل زخم، بررسی وضعیت زخم فرد آسیب‌دیده و انجام واکسیناسیون هاری صورت گرفته است.

سالمی ادامه داد: خودداری از درمان‌های خانگی، پیگیری کامل نوبت‌های واکسن، و اطلاع‌رسانی دقیق درباره نوع حیوان و زمان وقوع گزش، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در پیشگیری از ابتلا به هاری نقش موثری داشته باشد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرلنگه در پایان با تاکید بر ضرورت مراجعه فوری پس از حیوان‌گزیدگی گفت: مردم باید در صورت هرگونه خراش و گزش توسط سگ، گربه و سایر حیوانات، محل زخم را فورا به مدت حداقل ۱۵ دقیقه با آب و صابون شست‌وشو دهند و بدون اتلاف وقت در هر ساعت از شبانه روز به واحد درمان هاری واقع در شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه مراجعه کنند.

کد مطلب 6901031

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