به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالمی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری هاری اظهار کرد: هاری یک بیماری ویروسی خطرناک و کشنده است که در صورت بروز علائم، تقریبا درمانناپذیر خواهد بود، اما با مراجعه فوری فرد آسیبدیده به واحد درمان هاری و دریافت خدمات پیشگیری، میتوان بهطور کامل از ابتلا به این بیماری جلوگیری کرد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۸ مورد حیوانگزیدگی در شهرستان بندرلنگه ثبت شده که برای همه موارد، اقدامات لازم شامل شستوشوی محل زخم، بررسی وضعیت زخم فرد آسیبدیده و انجام واکسیناسیون هاری صورت گرفته است.
سالمی ادامه داد: خودداری از درمانهای خانگی، پیگیری کامل نوبتهای واکسن، و اطلاعرسانی دقیق درباره نوع حیوان و زمان وقوع گزش، از مهمترین اقداماتی است که میتواند در پیشگیری از ابتلا به هاری نقش موثری داشته باشد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرلنگه در پایان با تاکید بر ضرورت مراجعه فوری پس از حیوانگزیدگی گفت: مردم باید در صورت هرگونه خراش و گزش توسط سگ، گربه و سایر حیوانات، محل زخم را فورا به مدت حداقل ۱۵ دقیقه با آب و صابون شستوشو دهند و بدون اتلاف وقت در هر ساعت از شبانه روز به واحد درمان هاری واقع در شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه مراجعه کنند.
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