روایت حماسه رزمندگان استان سمنان در مرصاد؛ آنکه ایستاد «تیپ قائم» بود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پنجم مردادماه ۶۷ بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و در زمانی که خیلی از روشن فکران و صاحب نظران و ... بر این عقیده بودند که باید دیگر جبهه و جنگ را جارو زد و به پشت میزهای ادارات و دانشگاه ها و صنایع و ... برگشت تا مملکت را ساخت، آنچه نباید می شد و البته بعید هم نبود صورت گرفت.

ماجرا اما از دیدار مسعود رجوی با صدام حسین ملعون برای طرح حمله ای علیه ایران یعنی کشوری که زادگاهش بود به مردمی که هموطنانش بودند، آغاز می شود دیداری با دشمن؛ دشمن مردم؛ دشمن ایران.

روایت فروغ جاویدان

نامش را فروغ جاویدان گذاشتند به هوای اینکه مرزها خالی شده و ایران قطع نامه را پذیرفته و در ضمن با این توهم که ایران در اوج ضعف است آن هم با تجهیزات روسی و آمریکایی، پشتیبانی عراق و نفربرها و خودرهای زرهی برزیلی و آلمانی و ... به سرعت وارد کشورمان شدند از تکنیک های اسرائیلی در جنگ سریع که نشان می داد منافقان سال ها در این خصوص دوره دیده اند.

پیشروی سریع بود اما لحظه لحظه آن جنایت ها برای مردم شهرهای مرز نشین باختران آن روزها که شاهد آتش زدن بیماران بستری در بیمارستان و مصدومان و مجروحان بودند، شاهد آویزان کردن پیکر بی جان مردان از تیرهای چوبی برق و انداختن نارنجک در اتاق های بیمارستان بودند، اندازه یکسال طول کشید.

خبر رسید که ستونی عظیم از منافقان به داخل ایران آمده و می خواهد خودش را به حسن آباد و چهار زبر برساند دقیقاً بیخ گوش کرمانشاه و به قول خودشان می خواهند سه روزه تهران را فتح کنند اما ندانستند که پای در چه میدانی گذاشته اند.

اعزام در لحظه آخر

در کنار سیل داوطلبانی که از گوشه و کنار می آمدند تا از کشورمان دفاع نمایند، رزمندگان استان سمنان نیز نقش آفرینی کردند در آن زمان یک گردان از سمنان، یک گردان از شاهرود و دو گردان از دامغان بلافاصله اعزام شدند نکته قابل توجه اینکه حسین شاه حسینی از رزمندگان آن روزها و از کسانی که تلاش دارد این روزها خاطرات دوران دفاع مقدس را بازگو نماید در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: حتی بسیاری رزمندگان کارت و پلاک هم نگرفتند و شرایط اینقدر سرعتی و سریع بود.

شاه حسینی با بیان اینکه اعزام نیروها از شاهرود شاید به نصف روزهم نکشید گروه گروه آمدند و حتی یادمان هست که برخی اسامی از داخل مینی بوس فریاد می زدند که نامشان در لیست نوشته شود و اینطور به سرعت نیروها اعزام شدند می گوید: مرصاد آخرین فرصت برای شهادت بود برای کسانی که هشت سال جنگیده بودند و شهید نشده بودند و حس جاماندگی داشتند احساس می کردند که از غافله باز مانده اند و یا همین حالا یا هیچ وقت؛

او با بیان اینکه شهید رضا نادری از جمله این شهدا بود که بارها و بارها در عملیات حضور داشت و شهید نشده بود و از این فرصت مرصاد اصلا به راحتی نمی گذشت و مزد خودش را هم گرفت، اضافه می کند: مرصاد برای کسانی که آرزوی جبهه رفتن داشتند ولی نتوانسته بودند در این هشت سال بروند هم اولین و آخرین فرصت بود برای مثال ابراهیم عامریان کارمند بنیاد شهید همان روز برای اولین بار به جبهه اعزام شد کسی که تا به امروز جبهه نرفته بود همان روز هم شهید شد یعنی برخی هشت سال منتظر بودند شهید نشدند ابراهیم حتی هشت ساعت هم منتظر پرواز کردن به سوی خدا نماند و لذا مرصاد نکات گفتنی عجیب زیاد دارد.

یاد رهبر شهید

گفتنی از مرصاد زیاد است اما نکته ای که در سالروز عملیات مرصاد به خصوص امسال که رهبر شهید انقلاب اسلامی به فیض شهادت و درگیری با دشمن به اوج خودش رسیده، بازخوانی صحبت های معظم به در سفر سال ۸۵ به استان سمنان و به خصوص قدردانی ایشان از نقش استان سمنان در مرصاد است. ایشان جمله ای را گفتند که برای همیشه ماندگار و یادگار ماند.

شهید آیت الله العظمی خامنه ای (رض) در سخنرانی روز هجدهم آبانماه سال ۸۵ در دیدار با دانشگاهیان سمنان درباره مرصاد فرمودند: همین تیپ مستقل قائم که از سال ۶۵ تشکیل شده است، تا آخر جنگ- تقریباً در طول دو سال و نیم- در ۲۵ عملیات آفندی و پدافندی شرکت کرده است. این شوخی است!؟ ۲۵ عملیات!

رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنین افزودند: رزمندگان این استان، تیپ قائم را سال ۶۵ تشکیل دادند و قبلش هم در قالب لشکر هفده علیّ بن ابی طالب و تیپ امام رضا علیه‌السّلام از سمنان و شاهرود و دامغان و گرمسار و سراسر این استان به جبهه ‌ها می‌رفتند و فعالیت می‌ کردند آن‌ها به جای خود محفوظ؛ اما از وقتی این تیپ تشکیل شد، در طول تقریباً دو سال و نیم، در ۲۵ عملیات آفندی و پدافندی شرکت کردند.

قدرت اراده‌ها

رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنین ادامه دادند: این ارزش یک مجموعه‌ ای مردمی را نشان می‌ دهد؛ قدرتِ اراده‌ها را نشان می ‌دهد صبر خانواده ‌ها را نشان می‌دهد. همین تیپ قائم در عملیات مرصاد مهم‌ترین نقش را ایفا کرد. شنیدم که نقش تیپ قائم در عملیات مرصاد آن‌چنان بود که اگر نبود، دشمن ممکن بود تا کرمانشاه پیش بیاید. آن که ایستاد، تیپ قائم بود. این‌ها در تاریخ می ‌ماند.

شهید آیت الله العظمی خامنه ای (رض) همچنین اعلام کردند: ستادهای پشتیبانی جنگ این استان- که من دیروز هم در سخنرانی عمومی اشاره کردم که مربوط به جهاد سازندگی بود- در مجموعه‌ های مهندسی- رزمی کارهای برجسته‌ای انجام دادند. آنچه که به من گزارش کردند این‌ها بیست و پنج هزار کیلومتر در جبهه جاده ساخته‌ اند؛ چهار هزار کیلومتر خاکریز زدند! رقم را ببینید! نقل می ‌کنند پسر بچه ای ۱۴، ۱۵ ‌ساله پشت فرمان بولدوزر نشسته بود و خاکریز می‌ زد از بس کوچک بود، پشت فرمان دیده نمی ‌شد!

ایشان در خاتمه فرمودند: گاهی می‌ خواست جلوش را ببیند، مجبور بود از روی صندلی‌اش بلند شود و ببیند؛ این بچه تا صبح خاکریز زد. این جوانها کجایند؟ در بین شماهایند؛ در میان این ملتند. این اراده‌ ها کجایند؟ این‌ها تشکیل‌دهنده‌ی اراده‌ی عمومی ملت ایران هستند و از بین نمی‌ روند.

بهترین قدردانی

جملاتی که رهبر شهید انقلاب در دیدار دانشگاهیان سمنان بیان فرمودند، موجی از محبت را نثار تیپ قائم(عج) و رزمندگان داشتند که اشک بسیاری شان را که در سالن همایش های دانشگاه سمنان بودند درآورد. جملاتی که به نقش آ، رینی و ایثارگری های مردم این استان در مرصاد اشاره داشت مردمی که ۶۸ شهید از ۳۰۲ شهید مرصاد را تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

نقش مهمی که رزمندگان استان سمنان در آن تابستان ۶۷ ایفا کردند، نقشی بی بدیل و به یاد ماندنی است آنطور که حسین محمدی از رزمندگان آن روزها در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: تنگه چهارزبر در ۳۴ کیلومتری کرمانشاه و منافقان تا آنجا رسیده بودند و در نتیجه علیرغم اینکه مردم غیور کرد با آنان همراهی نکردند اما واقعاً خودشان را به کرمانشاه چسبانده بودند و قصد داشتند زندان دیزل آباد را تصرف و هم رزمان منافق خودشان را آزاد و مسلح کنند که کار برای کشورمان سخت می شد

محمدی با اشاره به روایت شهید صیاد شیرازی درباره مجاهدت های رزمندگان استان سمنان گفت: فردای عملیات مرصاد که شهید صیاد با بالگرد کبرا در منطقه گشت می زدند در حالی که سر و ته ستون منافقان را تیزپروازان هوانیروز و نیروی هوایی زده شده بود به خاکریزی برمی خورند که مقاومت جانانه ای کرده بود و اساساً همان خاکریز منافقان را نگه داشته بود تا نیروها برسند این شهید از سنگر پرس و جو می کند و کسی مطلع نبوده که دست بچه های کجاست تا اینکه نامش را خاکریز فرشتگان می گذارند آن خاکریز در مقابل منافقان برای بچه‌های استان سمنان بود.