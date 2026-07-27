به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا چهری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تأمین آرامش خاطر زائران و حفاظت از خودروهای آنان از مهمترین اولویتهای پلیس پیشگیری در ایام اربعین است.
وی همچنین به وضعیت پارکینگ ها اشاره و اظهار کرد: اجرای الزامات امنیتی ۲۲ گانه در پارکینگهای مرز خسروی، نقش مهمی در ساماندهی بهتر خدمات و مدیریت هرچه مطلوبتر تردد زائران خواهد داشت.
سرهنگ چهری ادامه داد: پلیس با رویکرد پیشگیرانه، اجرای کامل الزامات امنیتی را برای ارتقاء کیفیت خدمات و آسایش بیشتر زائران دنبال میکند.
رئیس پلیس پیشگیری کرمانشاه همچنین نصب دوربینهای پلاکخوان در مبادی ورودی و خروجی پارکینگها، توسعه سامانههای پایش تصویری، شمارهگذاری و نامگذاری پارکینگها، نصب تابلوهای راهنما و استفاده از بالنهای راهنما برای شناسایی آسان پارکینگها را از مهمترین برنامههای اربعین امسال برشمرد.
وی در ادامه راهاندازی سامانه پیامکی برای ثبت اطلاعات خودرو و اطلاعرسانی محل استقرار، زمان ورود و مشخصات پارکینگ به زائران را از دیگر برنامههای پیشبینی شده عنوان کرد و گفت: این اقدام میتواند از سردرگمی زائران هنگام بازگشت جلوگیری کرده و روند خدماترسانی را تسهیل کند.
سرهنگ چهری در پایان بر روشنایی پارکینگها، استقرار خودروهای آتشنشانی، پیشبینی سرویسهای حملونقل داخلی در پارکینگهای بزرگ، ایجاد امکانات رفاهی مورد نیاز زائران و استفاده از ظرفیت مؤسسات حفاظتی و مراقبتی دارای مجوز برای نگهبانی ۲۴ ساعته نیز تأکید کرد.
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