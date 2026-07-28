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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۲

تردد بیش از ۱۷۳ هزار زائر از مرز مهران در شبانه روز گذشته

تردد بیش از ۱۷۳ هزار زائر از مرز مهران در شبانه روز گذشته

ایلام - فرماندار مهران از تردد بیش از ۱۷۳ هزار زائر از مرز مهران در شبانه روز گذشته خبر داد.

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شبانه روز گذشته یش از ۱۷۳ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.

وی تصریح کرد:در این مدت، ۱۴۴هزار و ۲۷نفر زائر از کشور خارج شده و ۲۹هزار و ۵۱۷ نفر زائر وارد کشور شده‌اند.

کد مطلب 6901338

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