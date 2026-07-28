تردد بیش از ۱۷۳ هزار زائر از مرز مهران در شبانه روز گذشته

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شبانه روز گذشته یش از ۱۷۳ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.

وی تصریح کرد:در این مدت، ۱۴۴هزار و ۲۷نفر زائر از کشور خارج شده و ۲۹هزار و ۵۱۷ نفر زائر وارد کشور شده‌اند.