مدیر ارشد اوپن ای آی به تیک تاک معتاد شده بود

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از کوین بورو، او در این پادکست به نام «Relentless» گفت؛ هنگام ساخت مدل«سورا» به تیک تاک معتاد و کنترلش را از دست داد به طوریکه سه ساعت روی مبل می ماند. وی در این باره گفت: من مانند یک ماده مخدر در همان لحظه از آن لذت می بردم اما می دانم برای من مضر است.

وی در بخشی از این پادکست افزود: من نوتیفیکیشن برای تمام اپ ها را به استثنای چند مورد محدود خاموش کردم و هیچ وقت آنها را روشن نکردم. حتی نوتیفیکیشن پیام ها راخاموش کردم. این یک بهبود بزرگ در زندگی ام بود. من تیک تاک را حذف کردم چون بسیار قدرتمند بود.

آلتمن در پاسخ به مجری پادکست که گفت به تیک تاک معتادی شده بود، اظهار کرد: یک اتفاق دیوانه وار افتاد. هنگام خلق اپ «سورا» من خودم را عمدا به تیک تاک معتاد کردم چون می خواستم یادبگیرم. من هیچ وقت قبلا از آن استفاده نکرده بودم. بقیه برایم ویدئوهایی از تیک تاک می فرستادند، اما هیچ وقت در آن غرق نشده بودم.

وی در بخشی دیگر گفت: من این اپ را دوست داشتم. تصور می کردم می توانم آن را کنترل کنم. به خودم می گفتم این سرگرم کننده است اما من فقط ۱۰ دقیقه قبل از خواب آن را تماشا می کنم. من کاملا آن را کنترل می کنم. اما ناگهان یک شب، یک ساعت را صرف تیک تاک کردم. بعد سه ساعت را روی کاناپه صرف تماشای اپ می کردم.