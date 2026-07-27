به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، اوپن ای آی اخیرا اعتراف کرده یکی از مدل های هوش مصنوعی آن سیستم های پلتفرم هوش مصنوعی هاگینگ فیس را هک کرده است. اکنون «کلم دلانگ» مدیر ارشد اجرایی پلتفرم مذکور با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که به سانفرانسیسکو سفر می کند تا گفتگوی کوتاهی با عامل هک داشته باشد.

پس از آن وی در پستی در روز شنبه به خواسته اش از اوپن ای آی اشاره کرد. او خواستار شفافیت رادیکال شده و از شرکت خواسته تا ردپاهای عاملان هک را ارائه دهد تا جامعه محققان بتوانند این رویداد را بررسی کنند.

همچنین او درخواست اختیارات و ابزارهای بیشتر برای مدافعان امنیت سایبری، از اوپن ای آی خواست ظرفیت پردازشی معادل ۱۰۰ میلیون دلار در اختیار پژوهشگران، توسعه‌دهندگان و مشارکت‌کنندگان فعال در پلتفرم هاگینگ فیس قرار دهد تا آنها بتوانند با بهره‌گیری از بهترین مدل‌های متن‌باز و اختصاصی، سامانه‌های دفاعی قدرتمندی در برابر تهدیدات سایبری توسعه دهند.

وی در ادامه افزود: نخستین حمله سیابری مبتنی بر یک عامل خودکار رویدادی بی سابقه است و پاسخی بی سابقه را نیاز دارد.

کارشناسان امنیت سایبری با وجود ماهیت خودکار این حمله معتقدند رویداد مذکور ممکن است نتیجه یک اشتباه انسانی باشد، به خصوص قصور آشکار اوپن ای آی در پیکربندی مناسب ابزاری که باید در یک محیط آزمایشی کاملا ایزوله باقی می ماند.

سخنگوی اوپن ای آی در زمینه اظهار دلانگ تایید کرد این ملاقات رخ داده و به پست شرکت اشاره کرد که در آن آمده بود: این حادثه ای بی سابقه است و ما تصور می کنیم لحظه ای مهم برای ایمنی هوش مصنوعی به حساب می آید. اما همچنان در کنار مشاوران خارجی و با نظارت کمیته ایمنی و امنییت خود مشغول بررسی رویداد هستیم. هنگامیکه بررسی تکمیل شود، ما یک گزارش فنی از یافته هایمان در هفته های آینده منتشر می کنیم.