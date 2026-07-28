کشف ۱۲۱ دستگاه استخراج‌ غیرمجاز رمز ارز در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جلیلی با اشاره به تداوم برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۰۱ مرکز حاوی ۷۲۸ دستگاه استخراج‌ غیرمجاز رمز ارز ماینر در استان شناسایی، کشف و ضبط شد.

جلیلی افزود: از این تعداد تاکنون ۴۰۰ دستگاه با حکم مراجع قانونی امحا شده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه نیز با تلاش گروه‌های بازرسی و همکاری دستگاه‌های مربوطه، ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز شناسایی و ۱۲۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز کشف شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با تأکید بر تأثیر مخرب فعالیت این دستگاه‌ها بر شبکه برق اظهار داشت: هر دستگاه به طور متوسط به اندازه مصرف برق ۱۲ منزل مسکونی برق مصرف می‌کند؛ از این رو فعالیت غیرقانونی این دستگاه‌ها علاوه بر تحمیل بار سنگین به شبکه، می‌تواند پایداری تأمین برق مشترکان را نیز با بحران مواجه کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمز ارز، موضوع را به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.