به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی در رابطه با پیام مقام معظم رهبری و شرط لبنان در هرگونه تفاهم نامهای، اظهار کرد: پیام رهبر انقلاب به رزمندگان حزبالله که حفظ تمامیت ارضی و پایان تجاوز به لبنان را «شرط اول تفاهمنامه» میخوانند, بسیاری از روایتهای نادرست در مورد تفاهم نامه را اصلاح میکند.
وی افزود: این تعبیر، نشان میدهد تفاهمنامه در چارچوب اهداف راهبردی نظام و حمایت از محور مقاومت تعریف شده است.
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