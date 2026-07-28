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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

قائم پناه: تفاهم‌نامه در چارچوب حمایت از محور مقاومت تعریف شده است

قائم پناه: تفاهم‌نامه در چارچوب حمایت از محور مقاومت تعریف شده است

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: پیام رهبر انقلاب به رزمندگان حزب الله نشان می دهد، تفاهم‌نامه در چارچوب اهداف راهبردی نظام و حمایت از محور مقاومت تعریف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در رابطه با پیام مقام معظم رهبری و شرط لبنان در هرگونه تفاهم نامه‌ای، اظهار کرد: پیام رهبر انقلاب به رزمندگان حزب‌الله که حفظ تمامیت ارضی و پایان تجاوز به لبنان را «شرط اول تفاهم‌نامه» می‌خوانند, بسیاری از روایت‌های نادرست در مورد تفاهم نامه را اصلاح می‌کند.

وی افزود: این تعبیر، نشان می‌دهد تفاهم‌نامه در چارچوب اهداف راهبردی نظام و حمایت از محور مقاومت تعریف شده است.

کد مطلب 6901752
رامین عبداله شاهی

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