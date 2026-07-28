به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه همشهری نوشت: از خوش‌شانسی تخم‌مرغ‌های شانسی است که این روزها با هشتگ‌هایی مانند آنباکسینگ بزرگ‌ترین تخم‌مرغ‌شانسی بازار، تخم‌مرغ‌های شانسی دوزرده و شماری دیگر از هشتگ‌ها بازارشان داغ شده ‌است؛ بازاری که در آن شانسی‌های ساخت ایران و برند را از ۱۰۰هزار تومان تا چندمیلیون تومان می‌فروشند و مشتریان نیز در آن دست‌به‌نقدند. این بازار پررونق چند روزی است که بعد از بازنشرشدن ویدئوی گریه یک کودک از محتویات کم‌ارزش تخم‌مرغ‌شانسی چندمیلیونی با رگبار انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده و بسیاری از پشت پرده اعتیاد به این شانسی‌ها و دلیل خالی‌فروشی‌ تولیدکنندگان نوشته‌اند. این گفت‌وگوها بهانه‌ای برای بررسی دنیای پرزرق‌وبرق اسباب‌بازی‌های شانسی شد.

بلاگرهای تخم‌مرغ‌شانسی

محتوای یکی از فیلم‌های پربازدید که آن نیز محل بحث موافقان و مخالفان شده، چنین است: فروشنده تنقلات خارجی‌فروش کوچه مروی بازار بزرگ پایتخت ۲جعبه شانس روی پیشخان مغازه گذاشته و می‌گوید: «بریم که یه آنباکسینگ شانسی‌۱۰۰ هزار تومنی و ۳میلیون تومنی داشته باشیم... حدس می‌زنید توشون چی باشه؟ هرکی درست حدس بزنه، جایزه‌ش یه تخم‌مرغ‌شانسی غول‌پیکره...» بیش از ۵۰۰نظر برای آن ثبت شده: «آخه کی ۳میلیون می‌ده به پلاستیک؟»، «حاجی از پشت کدوم کوه کامنت می‌ذاری؛‌ پلاستیک چیه؟ کار، وارداتیه»، «وارداتیش هم مفت گرونه»، «عجب سورپرایزایی توش داشت.

زمان ما توی تخم‌مرغ‌شانسی یا بادکنک بود یا کاکائوی تاریخ‌گذشته»، «خب که چی؟ توی این وضعیت چرا انقدر پول بالای چیزی می‌دید که پوچه؟» و «تا یه قیمتی و با یه کیفیتی می‌تونی بگی که اسباب‌بازی و سرگرمیه. ولی خداییش از یه جایی به بعد حتی مصرف‌گرایی هم نیست». فروشنده کوچه مروی حتی از ترخیص بار تخم‌مرغ‌های شانسی نیز ویدئو گذاشته و در توضیحاتش نوشته: «تخم‌مرغ‌شانسی، بهترین حالت سورپرایزشدنه.»

شانسی‌های ۱۰میلیون تومانی

داستان تخم‌مرغ‌های شانسی زاویه دیگری نیز برای روایت دارد؛ صاحبان و کارگران کارگاه‌های تولید ملزومات تخم‌مرغ‌شانسی و طیف گوناگون مشتریان. محمد، انباردار یکی از کارگاه‌های تولید پوکه تخم‌مرغ‌شانسی در حومه جنوب‌شرقی پایتخت است که بسیاری از فعالان صنعت اسباب‌بازی و دوستداران اسباب‌بازی‌های شانسی او را با ویدئوهای انبار شانسی‌ها می‌شناسند. محمد به همشهری می‌گوید: «از همون اولِ اول، تخم‌مرغ‌شانسی وسط زندگیم بود؛ بچگیم باهاشون بازی می‌کردم. الان باهاشون کار می‌کنم.» شهروز، سرکارگر همان کارگاه و یکی از کاراکترهای ثابت ویدئوهای انبار شانسی، با شوخی به گفت‌وگو وارد می‌شود: «خودشم از تخم‌مرغ‌شانسی درآوردیم...» آنها به شانسِ تخم‌مرغ‌شانسی برای تولیدکنندگان و هیجان تمام‌ناشدنی آن برای خریداران اعتقادی قرص و محکم دارند.

محمد دراین‌باره توضیح می‌دهد: «راستش کم پیش اومده بازار تخم‌مرغ‌شانسی از رونق بیفته. همیشه واسه‌شون مشتری بوده و هست، حتی واسه بی‌کیفیت‌ترین‌شون که با مواد ناخالص بازیافتی ساخته می‌شن و حتی در دورترین روستاها... برای همینه مدام تو ویدئوها می‌گم با سرمایه کم می‌تونی سود زیاد به جیب بزنی.» باز هم ادامه می‌دهد: «توی ایران از بین اسباب‌بازی‌های شانسی که بهش تویزسورپرایز می‌گن، بخت با تخم‌مرغ‌شانسی یار بوده که هنوز بیشترین فروش رو داره؛ اونم با وجود کلی شانسی‌های لوکس.» شهروز هم اضافه می‌کند: «به‌نظرم قیمت ارزون مهم‌ترین دلیل فروش زیاد تخم‌مرغ‌شانسیای قدیمیه. ۱۰۰ تا ۹۰۰هزار تومن کجا، یک تا ۱۰میلیون تومن کجا؟!»

اقبال بلند تخم‌مرغ‌های شانسی ازآب‌گذشته

لوکیشن همه ویدئوهای محمد و شهروز انبار کارگاه‌ تولیدی است؛ فضایی در حدود ۳۰۰مترمربع با قفسه‌هایی انباشته از انواع اسباب‌بازی‌های شانسی. محمد بیشتر توضیح می‌دهد: «دست‌کم روزی هزار و ۵٠٠تخم‌مرغ‌شانسی از انبار، بار بازار می‌زنیم. بیشترین بار می‌ره برای شهرستانا. تقاضای تهران کمتر شده، چون خیلیا تخم‌مرغای شانسی وارداتی رو ترجیح می‌دن.» برای گواه ادعایش هم به فاکتورهای خرید و ارسال کارگاه اشاره می‌کند: «...گیلان، قزوین، همدان، کرمانشاه، ایلام و...» از تعداد لایک‌های میلیونی ۲ویدئوی اخیر که به اشتراک گذاشته‌اند، رضایت دارند؛ اول ویدئوی کارگران تخم‌مرغ‌شانسی و دوم آنباکسینگ چند ثانیه بعد از تولید. در ویدئوی اول چند کارگر زن و مرد پای دستگاه‌های تزریق مواد پلاستیکی و قالب‌گیری و مونتاژ ایستاده‌اند.

هاشم، یکی از کارگران، جایی در ویدئو می‌گوید: «گرون‌بودن تخم‌مرغ‌شانسی از این مرحله شروع می‌شه. اینکه کدوم نوع پلاستیک رو برای تولید پوکه و ملزوماتش انتخاب کنی؛‌ پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن یا پلاستیکای بازیافتی. مرحله بعدش هم ارزش مالی محتویات داخلشه.» زینت کارگر قسمت مونتاژ است. پوکه تخم‌مرغ‌شانسی (سایز کوچک و متوسط) و پوکه تخم دایناسور (سایز بزرگ و خیلی‌بزرگ) را از اسباب‌بازی‌های ریز داخل سبد که کنارش است، پُر می‌کند. به شانس باور داشته باشد یا نه، رو به دوربین می‌گوید: «شانس شما رو من انتخاب می‌کنم.» در ویدئوی دوم محمد و شهروز تخم‌مرغ‌های شانسی‌ای را که از قسمت بسته‌بندی حرارتی کارگاه برداشته‌اند با آب‌وتاب فراوان آنباکس می‌کنند.

کلکسیون شانسی‌بازها

نازیلا، کاربر یکی از شبکه‌های مجازی نخستین نظر را برای ویدئوی پربازدید هشتگ تخم‌مرغ‌شانسی ثبت کرد: «۶میلیون دادی چیزی رو خریدی که یک‌میلیون هم نمی‌ارزه! اصلا ببین خوراکیاش تأییدیه بهداشت داره؟! چقدر عجیبید!» پشت‌بندش نظر آریان ثبت شده: «روانشناسی خونده‌م و می‌تونم بهتون بگم چرا بعضیا عاشق تخم‌مرغ‌شانسی‌ان؛ چون مغزشون جایزه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی رو بیشتر از جایزه‌های برنامه‌ریزی‌شده دوست داره. یا چون به بازی احتمالات علاقه‌مندن.» در بین نظرات، نظر حمیدرضا هم دیده می‌شود: «آنباکسینگ تخم‌مرغ‌شانسی خودش به ژانر تازه‌ای از سرگرمی تبدیل شده».

برخلاف نظر آنها ، ترنم، کاربر دیگری است که ویدئو را حسابی پسندیده: «می‌فهممت؛‌ من ترنم هستم، یک معتاد به تخم‌مرغ‌شانسی. به پیج تخم‌مرغ‌های شانسی نوستالژی منم سر بزنید...» مشابه علاقه و فعالیت ترنم، بازار خریدوفروش آنلاین مجموعه محتویات تخم‌مرغ‌های شانسی قدیمی است: «فروش کلکسیون ۱۰۰تایی تخم‌مرغ‌های شانسی دهه‌شصتی، قیمت توافقی»، «خریدار فیگورهای مرغوب تخم‌مرغ‌های شانسی بِرند هستم» و «فروش عمده تخم‌مرغ‌های شانسی با پوکه شخصیت‌های انیمیشنی کلاسیک و برتر».